В Кремле говорят, что Украину "надо заставлять" выполнять Минские договоренности

Сергей Лавров заявил, что Украину следует "заставить" соблюдать Минские договоренности. Именно для этого, мол, и создали "нормандский формат".

Если Украину оставить наедине, то она ничего не будет делать, – Лавров

Киев не планирует "добровольно" выполнять Минские договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел России.

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Если Украину оставить наедине с самой собой, со своей совестью – она ничего делать не будет. Ее надо заставлять. Именно для этого и был создан "нормандский формат". Но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами,

– подчеркнул Лавров.

Он добавил: "Мы привлекаем их внимание к тому, что это нужно обязательно сделать".

В российском МИДе раньше говорили, чтобы Эрдоган "повлиял" на Киев

Россия постоянно заявляет, что Украина должна внести изменения в свою Конституцию, чтобы предоставить Донбассу так называемый "особый статус". В то же время Москва продолжает утверждать, что якобы не является стороной конфликта и подписывала Минские соглашения исключительно как "посредник".

Президент Турции Реджеп Эрдоган предлагал свою кандидатуру для посредничества в переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского МИД отвергла такое предложение и подчеркнула, что Москва на него не согласится.

В то же время она призвала Эрдогана "повлиять" на украинскую власть, чтобы та, мол, выполнила Минские договоренности. Более того, Мария Захарова посоветовала турецкому президенту убедить Киев вести переговоры с боевиками на Донбассе, а также отказаться от "агрессивных действий" в регионе.

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