В Кремле назвали официальное количество "миротворцев" ОДКБ в Казахстане

Страны-участники ОДКБ направили своих военных в охваченный протестами Казахстан. Официально там находится уже более 2 тысяч иностранных "миротворцев".

Об этом свидетельствует стенограмма саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Ее вместе с видеозаписью разговора опубликовали на сайте Кремля.

Подробнее Тысячи задержанных Россия перебрасывает военных: все, что известно о протестах в Казахстане

Токаев назвал количество иностранных "миротворцев"

Касым-Жомарт Токаев заявил, что на 10 января развертывание "миротворческой миссии" уже завершилось. По его словам, к выполнению поставленных задач в общей сложности приступили 2030 "миротворцев" и 250 единиц техники. Казахский президент уточнил, что иностранные силы охраняют в стране аэропорты, военные склады и другие стратегические объекты.

В Казахстан накануне прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана. Все эти страны входят в ОДКБ – военно-политическую организацию, созданную в 1992 году.

Кроме того, Токаев пожаловался, что в Казахстане происходила "попытка государственного переворота". Он пытался убедить ОДКБ, что участники акций протеста "планировали захватить столицу".

Реакция украинского МИД на события в Казахстане

В Министерстве иностранных дел Украины впервые прокомментировали ситуацию в Казахстане. В ведомстве выразили соболезнования из-за гибели людей. Там подчеркнули, что важно сделать все для того, чтобы избежать дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека и возобновить работу объектов критической инфраструктуры и систем связи.

Также в МИД призвали иностранных военных уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана. Учитывая это, якобы срок их пребывания на территории страны должен быть четко задекларирован и ограничен.

Самолет из Казахстана привез украинцев: смотрите видео