В Кремле не собираются обменивать Медведчука на украинских военных

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское руководство не рассматривает возможность обмена Виктора Медведчука на украинских военных, которые сейчас в плену. Об этом, по его словам, сейчас даже не идет речь.

Очевидно, Кремлю уже не нужен кум Путина, потому что, по словам спикера российского диктатора, об обмене речь даже не идет. Такую позицию озвучил Песков в комментарии российским СМИ, сообщает 24 канал.

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Кремль отрекся от кума Путина

Виктор Медведчук – кум российского президента, подозреваемый в деле о государственной измене и финансировании терроризма. В мае 2021 года ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, которую затем несколько раз продлили.

После полномасштабного вторжения России Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский объявил об успешном проведении спецоперации СБУ и опубликовал фото с задержанным кумом Путина.

По данным СБУ, Медведчука должны были перевезти в Приднестровье, откуда он уже должен был попасть в Россию. Однако украинские стражи порядка помешали этим планам, а сеть буквально взорвалась мемами на тему задержания кума Путина.

После задержания президент заявил о готовности обменять Медведчука на защитников Мариуполя и находящихся там мирных жителей. Впоследствии задержанный нардеп и кум Путина сам выступил с обращением, в котором просил об обмене.

Решением суда, Медведчука арестовали на 60 дней без права внесения залога, то есть избрали самую жесткую меру пресечения. Кроме того, его имущество конфисковали.

Но Кремль идеи обмена не поддерживает, чем отрекается от кума Путина.

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