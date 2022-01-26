В Кремле отреагировали на угрозы ввести санкции против Путина

В Кремле самоуверенно заявили, что санкции лично против Владимира Путина ему не навредят. Но там в целом считают санкции против российских чиновников политически деструктивными.

Деньги Путина хранятся на счету в банке "Россия", на который он получает зарплату. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

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Российский закон и зарубежные активы

По словам Пескова, законодательство России запрещает чиновникам иметь зарубежные активы. Мол, именно поэтому санкции США не будут иметь смысла и не повлияют на них.

К слову, основным акционером банка "Россия" является фигурант санкционных списков США и ЕС бизнесмен Юрий Ковальчук. Он оказался под санкциями в 2014 году после аннексии Крыма. Тогда же Путин пообещал открыть счет в этом банке.

Что известно о санкциях против России

Президент США Джо Байден заявлял, что может ввести санкции против Владимира Путина. В частности, это может случиться, если Россия все же решится напасть на Украину.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон пока не будет вводить санкции против России. Причиной глава Госдепа назвал возможную потерю "эффекта сдерживания".

Если Россия все-таки решится напасть на Украину, то Евросоюз обещал ввести санкции против России быстро. Отмечают, что это произойдет не через недели, а в течение нескольких дней.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.