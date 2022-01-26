В Кремле отреагировали на угрозы ввести санкции против Путина
Источник:ТАСС
В Кремле самоуверенно заявили, что санкции лично против Владимира Путина ему не навредят. Но там в целом считают санкции против российских чиновников политически деструктивными.
Деньги Путина хранятся на счету в банке "Россия", на который он получает зарплату. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
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Российский закон и зарубежные активы
По словам Пескова, законодательство России запрещает чиновникам иметь зарубежные активы. Мол, именно поэтому санкции США не будут иметь смысла и не повлияют на них.
К слову, основным акционером банка "Россия" является фигурант санкционных списков США и ЕС бизнесмен Юрий Ковальчук. Он оказался под санкциями в 2014 году после аннексии Крыма. Тогда же Путин пообещал открыть счет в этом банке.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Что известно о санкциях против России
- Президент США Джо Байден заявлял, что может ввести санкции против Владимира Путина. В частности, это может случиться, если Россия все же решится напасть на Украину.
- По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон пока не будет вводить санкции против России. Причиной глава Госдепа назвал возможную потерю "эффекта сдерживания".
- Если Россия все-таки решится напасть на Украину, то Евросоюз обещал ввести санкции против России быстро. Отмечают, что это произойдет не через недели, а в течение нескольких дней.
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