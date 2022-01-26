В Кремле отреагировали на угрозы ввести санкции против Путина

26 января 2022 , 15:23
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Источник:

ТАСС

В Кремле самоуверенно заявили, что санкции лично против Владимира Путина ему не навредят. Но там в целом считают санкции против российских чиновников политически деструктивными.

Деньги Путина хранятся на счету в банке "Россия", на который он получает зарплату. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

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Российский закон и зарубежные активы

По словам Пескова, законодательство России запрещает чиновникам иметь зарубежные активы. Мол, именно поэтому санкции США не будут иметь смысла и не повлияют на них.

К слову, основным акционером банка "Россия" является фигурант санкционных списков США и ЕС бизнесмен Юрий Ковальчук. Он оказался под санкциями в 2014 году после аннексии Крыма. Тогда же Путин пообещал открыть счет в этом банке.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Автор: Оксана Княжик