В Кремле отреагировали на возможный разрыв связей Украины с оккупированными территориями
Источник:24 канал
В Кремле быстро отреагировали на слова Владимира Зеленского о возможной "стене" на Донбассе. Россияне заявили, что "все связи фактически уже и так разорваны".
Реакция Кремля на заявление Зеленского
Кремлю "трудно" комментировать заявление украинского президента. Об этом запрещенным на Украине российским СМИ заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Эти регионы оторваны украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса и придании юридического характера, то здесь можем только выразить соболезнования,
– подчеркнул спикер Путина.
Какую идею предложил президент
Зеленский в интервью 24 июня допустил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке украинской власти придется отгораживать Донбасс "стеной".
Этот вопрос вынесут на всеукраинский референдум, чтобы решение одобряли все украинцы. В то же время глава государства подчеркнул, что следует понимать, что это "на много лет".
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что США и другие государства помогут Украине мирно урегулировать ситуацию.