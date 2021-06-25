Реакція Кремля на заяву Зеленського

Кремлю "важко" коментувати заяву українського президента. Про це забороненим в Україні російським ЗМІ заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

До теми Зеленський назвав "гучне і складне питання", яке можуть винести на референдум

Ці регіони відірвані українською державою. Якщо мовиться про формалізацію цього процесу і надання юридичного характеру, то тут можемо тільки висловити співчуття,

– наголосив речник Путіна.

Яку ідею запропонував президент

Зеленський у інтерв'ю 24 червня допустив, що у випадку провалу перемовин щодо врегулювання конфлікту на сході, українській владі доведеться відгороджувати Донбас "стіною".

Це питання винесуть на всеукраїнський референдум, аби рішення схвалювали всі українці. Водночас глава держави наголосив, що слід розуміти, що це "на багато років".

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що США та інші держави таки доможуть Україні мирно врегулювати ситуацію.