В Кремле готовят отставку одиозных чиновников, ответственных за внешнюю политику, – СМИ

В Кремле вроде бы планируют осуществить серьезную ротацию кадров. Под угрозой увольнения оказались ряд приближенных к Владимиру Путину чиновников, ответственных за внешнюю политику России.

Уволить планируют тех чиновников, которые в последние годы отличились унизительными провалами. Кстати, устранение некоторых из них объясняют возрастом.

Читайте также Главное достижение года – енот, – Яковенко объяснил, почему Путин отменил ежегодную пресс-конференцию

Кого планируют уволить

Помощника Путина Юрия Ушакова,

руководителя управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова,

куратора Закавказья Валерия Максимова,

"смотрящего" за Африкой и Израилем Филиппа Ильичёва.

Ушакову – 75 лет, то есть он уже на 5 лет превысил допустимый возраст пребывания чиновников на должности. Интересно, что заметили это только сейчас.

Юрий Викторович редко появляется в своем служебном кабинете. Сами понимаете, то одна болезнь, то другая. Президенту сейчас нужны люди, которые должны работать в усиленном режиме,

– говорится в сообщении.

Провальный ультиматум НАТО: почему уволят Ушакова

Ушаков был важной "шишкой" в Кремле. Сергей Лавров его даже недолюбливал, потому что тот контролировал все назначения в российском министерстве иностранных дел. В конце 2021 года Ушаков занимался подготовкой "гарантий безопасности" для России, одобрение которых требовали от НАТО и ЕС. Впоследствии политик "присматривал" за переговорами между Украиной и Россией. Известно, что ни одна из этих задач Ушакова не стала успешной для государства-агрессора.

Последней каплей мог стать недавний саммит ОДКБ в Ереване. По его итогам, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию.

Это только последние и самые громкие провалы Ушакова, ведь кресло под ним начало шататься еще в 2017 году. Кстати, в отставку вместе с Ушаковым уйдет и вся его команда.

Интересно Прогноз без иллюзий: что будет с Россией после поражения в войне

Причем здесь украинское зерно в Африке

Ильичёв многие годы налаживал контакты Кремля в африканских странах. Однако в последнее время его постигли неудачи. Так, бывшего президента ЮАР Джейкоба Зума, который был близок с Кремлем, сейчас заключили в тюрьму из-за коррупционных схем. Нынешний президент страны Матамела Сирил Рамафоса ориентируется больше на Китай, так что "деловые отношения" наладить не удалось.



В Кремле планируют уволить "смотрящего" за Африкой / Фото The Insider

Расследователи не знают, с чем конкретно связано возможное увольнение Ильичёв, но предполагают, что причина неудачных попыток вытеснить украинское продовольствие с рынка Африки.

Причины увольнения других чиновников

"Смотрящий" за СНГ Маслов не справился со своей работой. После полномасштабного вторжения России в Украину большинство пропагандистских проектов в странах СНГ закрыли, потому что население воспринимало их негативно. Поэтому вся работа Маслова проходила только в Абхазии и Южной Осетии.

Кстати, его "провалом" считают то, что на выборах президента Молдовы победила проевропейская кандидатка Мая Санду.



Маслов с так называемым "президентом" Абхазии / Фото The Insider

Приблизительно такая же причина отставки и заместителя Маслова – куратора по Закавказью Максимова. После 24 февраля "друзья Кремля" отказались от сотрудничества с Россией из-за зверств в Украине.

Пока официальной информации об увольнении этих чиновников нет.