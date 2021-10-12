В Кремле подтвердили подготовку к встрече "нормандской четверки"

Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил, что вскоре можно ожидать встречу глав МИД стран нормандского формата. Однако, по словам Дмитрия Песков, нужно еще согласовать дату. Уже после этого можно будет говорить о вероятном саммите глав государств.

Вероятность проведения такой встречи Песков назвал "высокой". Однако конкретная дата встречи еще не определена.

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Путин, Макрон и Меркель договорились о консультациях, – Песков

Путин говорил с Меркель и Макроном. Они договорились активизировать работу в плане подготовки к встрече, договорились провести консультации в рамках "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел,

– сказал Песков.

Уже после встречи глав МИД можно будет увидеть "очертания саммита нормандской четверки", подчеркнул спикер Путина. Однако он поспешил добавить, что никакого прогресса по самим минским договоренностям нет.

Песков говорит, что похвастаться нечем

Здесь работу проводят. Хотя похвастаться нечем в плане исполнения ни Минска, ни Парижа. Однако работа продолжается,

– сообщил Песков.

Переговоры между лидерами государств состоялись накануне

Отметим, что 11 октября президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Они обсудили реализацию мероприятий по саммиту в Париже, а также договорились о проведении встречи глав МИД.​

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Относительно очной встречи Зеленского и Путина, то отметил Песков, она будет отличаться от повестки дня "нормандской четверки". Ведь задача последней, подчеркнул спикер главы Кремля, – соблюдение минских договоренностей.