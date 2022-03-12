В Кремле понимают, что их ждет, – Зеленский о закрытии фейсбука и инстаграма в России

Президент Украины опубликовал вечернее обращение 11 марта. Среди прочего он говорил и к россиянам.

В частности, о том, что Кремль закручивает гайки в информационном поле. Чтобы обычные люди в России не имели доступа к правде и оставались в плену пропаганды.

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Обращение Зеленского 11 марта: президент Украины посоветовал россиянам кое-что важное

"Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь назад в 90-е. Ведь так вы называете ту эпоху – "лихие 90-е"? Время потрясений и бедности, ограниченных возможностей и большого неравенства", – заметил президент Украины.

Возможно, сейчас из-за усилий пропагандистов большинство россиян еще не понимают, что их ждет. Но российские власти понимают это очень хорошо. И очень боятся,

– подчеркнул Зеленский.

"Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации. Да, в принципе, все источники информации. Даже инстаграм и фейсбук", – добавил он.

Мой совет россиянам: ищите способы находить достоверную информацию. Учитесь противостоять репрессиям, которые ваша власть планирует усилить. Способные думать люди должны быть в каждой стране. И в России тоже. И в России они есть,

– подытожил глава государства.

Полное видео вечернего обращения Зеленского 11 марта