Зокрема – про те, що Кремль закручує гайки в інформаційному полі. Щоб звичайні люди у Росії не мали доступу до правди й залишалися у полоні пропаганди.

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Звернення Зеленського 11 березня: президент України порадив росіянам дещо важливе

"Ніхто не хотів повертати звичайне російське життя назад у 90-ті. Адже так ви називаєте ту епоху – "лихі 90-ті"? Час потрясінь та бідності, обмежених можливостей та великої нерівності", – зауважив президент України.

Можливо, зараз через зусилля пропагандистів більшість росіян ще не розуміє, що на них чекає. Але російська влада розуміє це дуже добре. І дуже боїться,

– наголосив Зеленський.

"Саме тому вони намагаються закрити усі вільні джерела інформації. Та, у принципі, всі джерела інформації. Навіть інстаграм та фейсбук", – додав він.

Моя порада росіянам: шукайте способи знаходити достовірну інформацію. Вчіться протистояти репресіям, які ваша влада планує посилити. Здатні думати люди мають бути в кожній країні. І в Росії також. І у Росії вони є,

– підсумував глава держави.

Повне відео вечірнього звернення Зеленського 11 березня