"Слишком много русских, чтобы всех ненавидеть": Кремль сделал циничное заявление в адрес Украины

Пресс-секретарь Путина Песков вновь позволяет себе делать циничные заявления об Украине. На это раз он пытается убедить всех в том, что в нашей стране "живет много русских".

Спикер президента страны-агрессора также утверждал, что сейчас в Украине "молодое поколение воспитывается на ненависти к России". Об этом он рассказывал во время общения с кремлевскими пропагандистами.

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Трагедия заключается в том, что в Украине очень много русских, чтобы их ненавидеть, и в итоге эта ненависть будет разрушительной для самой страны,

– сказал Песков.

Что этому предшествовало