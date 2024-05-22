Сейчас внутри Кремля идет большая война. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что междоусобицы между российскими элитами можно было предсказать, узнав о том, что Шойгу пытаются выкорчевать и отрезать от денежных потоков. К тому же вдруг в сети появились шокирующие подробности о новоназначенном министре обороны России, которые вряд ли без помощи смогли бы найти журналисты.

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"Уже кто-то сливает все подробности о Белоусове, кто-то другой сливает наоборот данные о военном противостоянии Шойгу с ФСБ. День за днем идут аресты и обыски в министерстве обороны России", – сказал Шейтельман.

Кремлевский детектив

Из материала, который опубликовал центр "Досье", можно сделать вывод, что Белоусов, который теперь возглавляет министерство обороны России, странный и не совсем адекватный человек – скорее всего психопат.

Еще в 2013 году он дал 7 обетов Богородице. Среди которых, звонить маме каждый день, начинать день с молитвы, которую он внес себе в календарь, читать 30 страниц ежедневно, обязательно правильно питаться, заниматься спортом и сохранять "гигиену" секса.

Это опасный сумасшедший, но то, что президент России выбирает из своего окружения и назначает именно такого человека, психопата, говорит многое прежде всего о самом Путине,

– отметил политтехнолог.

Кстати, интересное происхождение этих данных, ведь вряд ли российские оппозиционные журналисты сами взломали электронную почту министра обороны России. Вероятно, это сделали люди, которые причастны к российскому руководству и передали эту информацию журналистам.

"Почему я об этом вообще задумался? Сегодня также стало известно, что Шойгу физически пытался отбить у ФСБ своего заместителя Тимура Иванова, которого все же арестовали. Шойгу поставил к нему охрану, поэтому ФСБ несколько месяцев пыталось арестовать Иванова, но не могло, потому что отстреливались, поэтому они его похитили из кабинета врача", – добавил Шейтельман.

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