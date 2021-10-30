В Кремле волна истерики: Украина поставила на место российских боевиков

Украинская армия поставила на место боевиков на Донбассе, впервые применив беспилотник Bayraktar. Это вызвало волну истерики у России и показало, как Германия готова потакать агрессору ради дешевого газа.

Российские боевики на Донбассе устроили очередную провокацию против ВСУ. В сторону украинских защитников полетели снаряды из серой зоны, где, согласно договоренностям, никого не должно быть.

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Почему Украина пошла на такой шаг

Обстрел унес жизнь одного украинского солдата, а еще один был ранен. Украина призвала боевиков прекратить нарушение режима тишины, но в ответ те начали разворачивать в нашу сторону еще и систему "Град".

Как вы понимаете, это нужно было остановить, ведь нормальных слов боевики не понимают. Именно в этот момент командование ВСУ приняло решение нанести точечный удар по одному из орудий боевиков с помощью Bayraktar.

В результате сброса всего одного снаряда террористы умолкли. Российская пропаганда тут же завопила о том, что Киев нарушил минские соглашения, а применение Bayraktar чуть-ли не свидетельствует о том, что Украина в одностороннем порядке выходит из соглашений.

Украина впервые применила беспилотник Bayraktar: смотрите видео



Но спешу разочаровать пропагандистов и их сторонников – Украина не нарушила минских соглашений. Летом 2020 года в Трехсторонней контактной группе был принят пакет дополнительных мер для соблюдения режима прекращения огня.

В нем как раз и говорится, что если противник не реагирует на призывы остановить огонь, а украинская армия их делала, то мы имели полное право открыть огонь для подавления.

Более того, украинская армия могла даже применить артиллерию в ответ. Но такой шаг мог привести к жертвам и среди мирного населения, за спиной которого боевики часто и прячутся, поэтому и приняли решение точечно ударить по одному из орудий боевиков.

Хватило всего одного снаряда, чтобы заставить их умолкнуть, а наша птичка спокойно вернулась на базу.

Россия устроила истерику

После первого применения украинской армией Bayraktar, в Кремле начали истерить. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

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Кроме того, в Кремле даже решили ответить Турции за дерзкие поставки Bayraktar в Украину. Россия с 29 октября запретила ввоз на свою территорию турецких мандарин.

Поэтому будете в супермаркете – купите именно турецкие мандарины, поддержите партнера.

Почему Германия неприятно удивила

Но если с россиянами всё давно понятно, то вот Германия в очередной раз неприятно удивила. Пресс-секретарь МИД Андреа Зассе заявила, что её страна очень обеспокоена тем, что Киев применяет такое оружие.



В Кремле решили ответить Турции за поставки Bayraktar / Фото Фото Минобороны Украины

Она как-бы намекает, что именно это может привести к увеличению обстрелов на Донбассе. То есть Берлин совсем не смутило что первыми открыли огонь боевики, да еще и из запрещенной гаубицы калибра 122 миллиметров.

Германию не смутило даже то, что эта гаубица убила одного из наших солдат. Берлин смутило применение Bayraktar и это абсурд какой-то.

Кроме того, Зассе вспомнила, что согласно минским соглашениям, беспилотниками в зоне Операции Объединенных сил могут пользоваться только представители ОБСЕ, совсем забыв о том, как российские террористы разведывают наши позиции с помощью дронов.

Нет, Германию задели именно Bayraktar.

Украина ответила Берлину

Важно, что Украина не промолчала на такой синхронный с Россией выпад Германии. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил своим немецким коллегам, что Украина имеет полное законное право на самозащиту.



Андрей Мельник ответил немецким колегам / Фото Посольства Украины в Германии

Не немцам, которые потакают Кремлю в запуске "Северного потока-2", учить нас. Кроме того, Мельник посоветовал им не высказывать обеспокоенность, а заняться организацией встречи в нормандском формате, как было договорено, если она так сильно хочет деэскалации на Донбассе.

Но стоит ли удивляться такой позиции Германии, которая звучит в унисон позиции российской? Между нынешним правительством Германии и Россией явно прослеживается некая подковерная договоренность, поэтому Берлин и потакает Москве.

Тем более Ангела Меркель как будто спешит закончить все свои проекты с Кремлем до конца каденции в декабре.

Почему Кремль паникует

Но и паника Кремля вполне ясна – там поняли, что у Украины появилось оружие, способное переломить ход войны и она готова его применять. В Москве боятся, что Киев может сильно продвинутся вперед с помощью Bayraktar.

Российские пропагандисты в один голос кричат о том, что Украина провела разведку боем, а дальше украинские Bayraktar "будут кружить каруселью и расстреливать позиции псевдо республик".

Боевики в панике признаются, что Bayraktar позволяют ВСУ держать на мушке практически всю территорию ОРДЛО и наносить удары даже в тылу.

Более того, маразм пропагандистов дошел до того, что там заистерили как-бы Украина на стала атаковать Крым с Bayraktar.

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Чтобы осознать весь ужас, царящий в Кремле, стоит процитировать еще одного российского чиновника – главу МИД Росиии Сергея Лаврова. Он заявил, что первое применение Украиной Bayraktar должно заставить Турцию задуматься и сделать выводы о том, тем ли она помогает.



Сергея Лаврова возмутило применение Украиной Bayraktar / Фото Getty Images

Турция уже приняла решение

Но к несчастью для россиян, Турция уже давно подумала и приняла решение. На данный момент на вооружении украинской армии уже 12 беспилотников Bayraktar. В ближайшее время Украина закупит у Турции еще 24 таких аппарата.

Но и это еще не всё. В конце сентября Украина и Турция договорились о строительстве под Киевом совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации Bayraktar.

В этом центре будут обучать украинских солдат пользоваться беспилотниками, ремонтировать их и модернизировать. Такой центр планируется в Украине не один.

Кроме того, турецкая компания Bayraktar уже заявила, что готова инвестировать собственные средства в строительство в Украине целого завода по производству беспилотников, где будут работать украинские специалисты.

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Что важно, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все политические и технические вопросы по постройке такого завода уже урегулированы. Слово за компанией Bayraktar.

Поэтому, как говорится, пусть россияне лают, а мы идем своим путем усиления обороноспособности. С каждым днем становится всё очевиднее – России стало достаточно сложно давить на Украину, а потому победа обязательно за нами.