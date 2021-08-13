В Кремле возмутились советом Зеленского пророссийским жителям Донбасса

Министр иностранных дел России отреагировал на предложение Владимира Зеленского покинуть Донбасс пророссийским жителям. По мнению Сергея Лаврова, это "возмутительно".

Реакция России на заявление Зеленского

Лавров заявил, что не могут "русские" из Донбасса ехать в Россию. Об этом сообщают запрещенные в Украине российские СМИ.

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Высказывания Зеленского с призывами к россиянам ехать в Россию возмутительны. Человек пришел на президентский пост под лозунгами, к которым прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа",

– сказал министр.

По его словам, Зеленскому "надо пересмотреть сериал, потому что тогда он излагал идеи методом искусства". А это якобы у политика получалось лучше.

Что сказал президент жителям Донбасса

В интервью телеканалу "Дом" Зеленский обратился к жителям временно оккупированного Донбасса. Он посоветовал им выяснить для себя – они хотят жить в Украине или нет. Если же люди считают, что Донбасс – российский, то пусть едут в Москву и не остаются на оккупированной территории. Ведь рано или поздно Донбасс вернется под контроль Киева.

В то же время Зеленский призвал тех жителей, которые уважают украинский язык и флаг Украины держаться Донбасса. Он подчеркнул, что порядок там сможет навести только Киев.