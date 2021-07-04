В Кремле ждут от Лукашенко приезда в оккупированный Крым

В России говорят, что ждут Александра Лукашенко в Крыму. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1".

Украинский полуостров оккупирован Россией с 2014 года, и до сих пор самопровозглашенный президент Беларуси туда вдохновения ехать почему-то не имел. Более того, Беларусь официально не признала "присоединение" Крыма к России.

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"Конечно, ждем"

Беларусь не признала оккупации Крыма Россией. Однако надо заметить и то, что самопровозглашенный президент этой страны с 2014 года неоднократно говорил, что считает украинский полуостров "фактически российским".

В 2021 году Лукашенко решил пойти дальше. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи он заявил, что обсуждал вопрос авиасообщения Беларуси с Крымом.

Иначе мне придется Путина просить, чтобы он отвез меня в Крым,

– сказал тогда (28 мая) Лукашенко.

И вот в начале июля Россия фактически официально подтверждает, что готова принять Лукашенко в Крыму. Такие выводы можно сделать из слов представителя Путина Дмитрия Пескова.

Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем,

– сказал он.

Возможно, так в России реагируют на то, что в Украине приняли очень негативно воспринятый россиянами закон о коренных народах. Ведь россияне как раз там как коренной народ Украины не указаны.

И "полностью поддерживаем"

Между тем оккупационная администрация Крыма уже успела обрадоваться идее приезда Лукашенко, как пишет ТАСС. "Полностью поддерживаем", – сказал местный "премьер" Сергей Аксенов.

И это неудивительно. Они будут радоваться любому внешнеполитическому движению, которое будет хотя бы намекать на их легитимность.

в Министерстве иностранных дел четко дали понять, что полеты из Беларуси в оккупированный Россией Крым будут иметь последствиями санкции.

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