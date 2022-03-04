Кремлевские крысы уже дрожат и ищут пути, чтобы убежать, – Резников

Россия цинично начала войну против Украины 8 дней назад. Однако украинские военные героически уничтожают врагов. Оккупанты уже ищут пути, чтобы убежать.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что враг озадачен и напуган.

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По его словам, Украина еще не победила, но это время неотвратимо близится.

Кремлевские крысы уже дрожат. Часть активно ищет способ убежать,

– заявил Резников.

Добавим, ранее Резников подтвердил, что Украина несет серьезные потери от войны. Почти каждый час поступают известия, что российские оккупанты снова убили мирных жителей. Министр обороны надеется, что российская сторона выполнит обязательство по созданию гуманитарных коридоров.

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