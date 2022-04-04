В кремлевских СМИ вышла статья, где открыто обосновывается необходимость геноцида в Украине

Кремлевские отбросы уже не скрывают, что в их планах истребление Украины как независимого государства, а украинцев – как отдельного народа. Эти тезисы уже раздаются не только из уст помешанных политиков, но и публикуются в кремлевских СМИ.

В российском издании РИА Новости вышла статья под названием "Что Россия должна сделать с Украиной". В ней уже отчетливо говорится о "деукраинизации".

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Украинцев, которые не поддержали российских захватчиков, там называют "пособниками нацистов", которых ожидает "денацификация" путем идеологических репрессий. Достигнуть это предлагается жестокой цензурой в политике, культуре и образовании на захваченных территориях.

Оккупанты убеждены, что украинцы должны "искупить вину" перед Россией. И будет она заключаться в "деукраинизации", а за ним и в "деевропеизации".

"Российское государство уже просто открыто перешло к риторике нацистских преступников. Целый народ объявляется неправильным, пропагандируется необходимость уничтожения украинцев и украинской государственности", – написал журналист Денис Казанский.

В этой статье за ​​нашей страной даже не сохраняется название "Украина". Традиционно наше государство планируют "разорвать", отделив западные области.

Россия в этой статье называется "последняя инстанция защиты и сохранения ценностей исторической Европы", хотя стране придется "окончательно расстаться с проевропейскими и прозападными иллюзиями".

Денис Казанский убежден, что публикации такого рода статьи – часть российской государственной политики. И зверства российских захватчиков в Буче и других городах вокруг Киева – это не эксцесс исполнителей или самовольные зверства, а часть этой политики. Следовательно, можно ожидать, что и на остальных территориях, которые пока под оккупацией, тоже может быть осуществлен геноцид в отношении проживающих там украинцев. И количество жертв может быть не в сотнях, а в тысячах.

Это не впервые на РИА Новости выходят такого рода статьи. В начале войны, которую Россия планировала провести "за три дня", на сайте уже вышла статья о "новом порядке". Тогда она была быстро убрана, ведь она была опубликована заранее. В ней писалось о том, что "захватив Украину", Россия установила новый порядок в мире и теперь со страной придется считаться. Но сопротивление украинского народа не дало этим планам осуществиться. Поэтому украинцы должны бороться и дальше, чтобы остальные российские грезы так и остались их мечтами