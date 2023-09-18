В Киеве на Крещатике нашли тело человека: в полиции рассказали о деталях инцидента
В Киеве днем 18 сентября на Крещатике обнаружили тело человека. По словам очевидцев, ранее на том же месте медики проводили реанимацию этой женщине.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В настоящее время на месте происшествия находятся полицейские, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, передает 24 Канал.
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Что известно об инциденте на Крещатике
Очевидцы отмечают, что около 14 часов 30 минут на Крещатик прибыли медики из-за того, что женщине стало плохо у входа в Главпочтамт столицы. А спустя час киевляне, прогуливавшиеся по главной улице города, увидели, что на том месте уже лежало тело, завернутое в черный пакет.
На Крещатике нашли тело человека: смотрите видео (18+)
Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала, что правоохранители получили информацию, что на Крещатике находится тело женщины.
Предварительно установлено, что женщине 1941 года рождения внезапно стало плохо. Ей пытались помочь, но, к сожалению, она умерла,
– подчеркнула она.
В заключение пресс-секретарь полиции Киева сказала, что причину смерти этой пожилой женщины уже установит экспертиза. Кроме того, на месте продолжают работать следственно-оперативная группа полицейских.
В тот же день в Киевской области на гранате подорвался мужчина
- В Киевской области в селе Гнедин 18 сентября произошла трагедия. Так, в результате взрыва гранаты погиб местный мужчина, а его брат получил ранение.
- В полиции Киевской области рассказали, что причиной взрыва стало неосторожное обращение, вероятно, с боевым припасом, в результате чего произошла детонация. В частности, на месте происшествия обнаружили ручную гранату.
- Работники Бориспольского управления полиции Киевской области проводят досудебное расследование. Раненого мужчину, получившего осколочные ранения конечностей, доставили в больницу, где о нем будут заботиться медики.
- Несколькими днями ранее на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с пострадавшими. В частности, из-за аварии движение в сторону Житомира полностью перекрыли, а на месте происшествий было много скорых и полицейских.