В Киеве на Крещатике нашли тело человека: в полиции рассказали о деталях инцидента

В Киеве днем 18 сентября на Крещатике обнаружили тело человека. По словам очевидцев, ранее на том же месте медики проводили реанимацию этой женщине.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В настоящее время на месте происшествия находятся полицейские, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте на Крещатике

Очевидцы отмечают, что около 14 часов 30 минут на Крещатик прибыли медики из-за того, что женщине стало плохо у входа в Главпочтамт столицы. А спустя час киевляне, прогуливавшиеся по главной улице города, увидели, что на том месте уже лежало тело, завернутое в черный пакет.

На Крещатике нашли тело человека: смотрите видео (18+)

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала, что правоохранители получили информацию, что на Крещатике находится тело женщины.

Предварительно установлено, что женщине 1941 года рождения внезапно стало плохо. Ей пытались помочь, но, к сожалению, она умерла,

– подчеркнула она.

В заключение пресс-секретарь полиции Киева сказала, что причину смерти этой пожилой женщины уже установит экспертиза. Кроме того, на месте продолжают работать следственно-оперативная группа полицейских.

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