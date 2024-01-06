Впервые по новоюлианскому календарю: как праздновали Крещение в разных городах Украины

В этом году Украина впервые официально отмечает Крещение по новоюлианскому календарю – то есть 6 января. Традиционно во многих городах верующие освящали воду и ныряли в водоемы.

Светлый праздник не обошли своим вниманием жители и большие города. Подборку фото с празднований Крещения в украинских областных центрах – собрал 24 Канал.

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Киев

В Киеве люди не пренебрегли традицией и поддержали перенос празднования Крещения на 6 января. Например, на Оболони мужчины и женщины всех возрастов охотно погружали в водоем в этот светлый праздник.

За безопасностью киевлян следили наряды спасателей, которые в случае непредвиденных ситуаций готовы были оказать помощь.

Погружение киевлян в водоем на Крещение: смотрите фото 24 Канала (Валентина Полищук)

Львов

Во Львове уже традиционно на Богоявлении военные капелланы провели общегородское освящение воды и помолились за защитников Украины. В течение дня львовяне могут прийти на площадь Рынок и взять священную воду в свои дома.

Освящение воды в центре Львова / Львовский городской совет

Днепр

Без первого по новоюлианскому календарю Крещение не обошлось и в Днепре. На Набережной Победы в Днепре местные жители погружались в воду – по их словам, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения.

В то же время организованные мероприятия на Крещение местные власти не организовывали – из соображений безопасности. Обустроенных мест для погружений не будет.

В Днепре люди также погружались в Водойму / фото Суспильне Днепр

Одесса

Во время первого празднования Крещения по новоюлианскому календарю в Одессе люди направились на купание на городском пляже Ланжерон. На месте дежурили спасатели, водолазная служба, а также экстренная медицинская помощь. Также прямо на пляже присутствовал священник.

Празднование Крещения на пляже в Одессе / фото Суспильне Одесса

Черновцы

Крещение по новоюлианскому календарю в Черновцах также отмечали впервые. В храмах ПЦУ и УГКЦ провели праздничные богослужения и освятили воду. В частности, в церковь Святой Параскевы Сербской в этот день пришли более сотни верующих.

Мест для купания в этом году не обустраивали, но на озеро в Октябрьском парке и на Прут пришли окунуться несколько человек. За ними наблюдали спасатели.

В Черновцах люди массово освящали воду и ныряли в озеро / фото Суспильне Черновцы

Ивано-Франковск

В этом году в Ивано-Франковске не нарушали традиции – на реке Быстрице происходило освящение воды и звучала молитва. Так праздновали франковчане Иорданское водосвятие.

Молимся о наших защитниках, о победе, о том, чтобы наступил мир в нашем государстве. Спасибо владыкам за величественную молитву,

– написал мэр города Руслан Марцинкив.

Раздавалась молитва на реке и было освящение / фото Руслана Марцевкива

Традиции на Крещение

В Украине на Крещение в водоемах делают прорубь в форме креста. Священники обязательно освящают воду, а люди погружаются туда несколько раз, однако делают это быстро. Также они набирают освященную воду себе домой, потому что считается, что она обладает целебными свойствами.

По традиции, освященную воду на Крещение нужно хранить в доме у икон в стеклянном сосуде. Важно, что нельзя ставить ее у окна. Срок, сколько можно хранить воду, составляет 12 месяцев – после этого она теряет целебные свойства. Ее запрещено использовать в обиходе.