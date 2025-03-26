Украинские военные вернули во Львов похищенную представителями РПЦ реликвию

В среду, 26 марта, украинские военные вернули во Львов реликвию, которую много лет считали утраченной. Ее еще в 1980-х незаконно вывез митрополит русской православной церкви.

Об этом сообщили в Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви, передает 24 Канал. Речь идет о кресле митрополита Андрея Шептицкого, которое нашли у реставратора во время освобождения оккупированных территорий Харьковщины и Сумщины, вблизи Курской области России.

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Что известно о реликвии

Никодим Руснак, который с 1985 по 1989 год был Митрополитом Львовским русской православной церкви, незаконно вывез реликвию из города среди других вещей.

Вернуть кресло Шептицкого удалось благодаря украинским военным. Сейчас оно нуждается в реставрации и восстановлении утраченных деталей.

Во Львов вернули реликвию: смотрите фото

Это удалось сделать в том числе и благодаря усилиям нашего капеллана Юрия, который служил в Третьем интернациональном легионе. Вместе с собратьями он помог вернуть кресло митрополита Андрея Шептицкого,

– рассказал старший пастор протестантской общины "Гетсимания" Валерий Марченко.

Аутентичность находки подтвердил Митрополит и Архиепископ Львовский Игорь. Ее планируют передать в музей Андрея Шептицкого.

Напомним, прошлом году киевлянка случайно нашла семейную реликвию во время отдыха в парке. Речь идет о книге Павла Тычины с личной подписью автора.