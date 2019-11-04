Кричал, материл и угрожал: зачем помощник Путина приезжал к боевикам на Донбасс

Помощник российского президента Владислав Сурков в конце октября приезжал на оккупированный Донбасс. Он встретился с руководством пророссийских боевиков и потребовал, чтобы они ускорили процесс "паспортизации" жителей оккупированных территорий.

Разговор Суркова с подконтрольными России боевиками получился очень эмоциональным, пишет "Фашик Донецкий" в блоге на "Обозревателе".

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Этот вопрос стоит очень строго, ведь уровень "паспортизации" оценивается и Сурковым и самой Москвой как признание местными жителями "республики",

– отметил он.

Помощник Путина на совещании с представителями нелегитимной "ДНР" кричал до хрипоты. Кроме того, на орехи от него получил и главарь террористов Денис Пушилин, и "министры", и так называемые мэры и руководители оккупированных городов.

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После потока мата и всяческих угроз Сурков якобы выдвинул боевикам жесткое требование: минимум 80% жителей оккупированных территорий как можно быстрее должны получить паспорт Российской Федерации.

"Причина такой срочности - без "паспортизации" непонятными бумажками весь проект Недоросия разрушается", - добавил блогер.

По мнению блогера, Россия понимает, что ее идеология на оккупированных территориях недейственна: жизнь жителей Донбассе только ухудшается, экономического процветания нет и быть не может.

Что известно о визите Суркова на Донбасс?

Помощник президента России Владислав Сурков приезжал в Донецк 25 октября. Именно после этого в "ДНР" заговорили об отстранении Дениса Пушилина с должности "главы" нелегитимной республики. Его место, вероятнее всего, займет так называемый мэр оккупированной Горловки Иван Приходько.