19:43
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вєсті.UA: Кто заменит Ирину Луценко в "ЕС"? Богдану набили морду
      Вєсті.UA
      19:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Кричал, материл и угрожал: зачем помощник Путина приезжал к боевикам на Донбасс

      459 Читати новину українською
      Сурков устроил скандал главарям боевиков на Донбассе
      Сурков устроил скандал главарям боевиков на Донбассе / tass.ru

      Помощник российского президента Владислав Сурков в конце октября приезжал на оккупированный Донбасс. Он встретился с руководством пророссийских боевиков и потребовал, чтобы они ускорили процесс "паспортизации" жителей оккупированных территорий.

      Разговор Суркова с подконтрольными России боевиками получился очень эмоциональным, пишет "Фашик Донецкий" в блоге на "Обозревателе".

      Читайте также: Умер командир боевиков Максим "Мрак" Шишов: что известно о предателе Украины – фото

      Этот вопрос стоит очень строго, ведь уровень "паспортизации" оценивается и Сурковым и самой Москвой как признание местными жителями "республики",
      – отметил он.

      Помощник Путина на совещании с представителями нелегитимной "ДНР" кричал до хрипоты. Кроме того, на орехи от него получил и главарь террористов Денис Пушилин, и "министры", и так называемые мэры и руководители оккупированных городов.

       Интересно: Бывший главарь боевиков стал мэром в России, но люди выгоняют его из города: фото с протестов

      После потока мата и всяческих угроз Сурков якобы выдвинул боевикам жесткое требование: минимум 80% жителей оккупированных территорий как можно быстрее должны получить паспорт Российской Федерации.

      "Причина такой срочности - без "паспортизации" непонятными бумажками весь проект Недоросия разрушается", - добавил блогер.

      По мнению блогера, Россия понимает, что ее идеология на оккупированных территориях недейственна: жизнь жителей Донбассе только ухудшается, экономического процветания нет и быть не может.

      Что известно о визите Суркова на Донбасс?
      Помощник президента России Владислав Сурков приезжал в Донецк 25 октября. Именно после этого в "ДНР" заговорили об отстранении Дениса Пушилина с должности "главы" нелегитимной республики. Его место, вероятнее всего, займет так называемый мэр оккупированной Горловки Иван Приходько.

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 37 человек в США и 2 человека в Великобритании
      сегодня
      10435
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости России Российские паспорта на Донбассе Новости Донецка Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Карабкаются на должность, или Что не так с профессиональными отношениями в армии
      сегодня , 19:00 Карабкаются на должность, или Что не так с профессиональными отношениями в армии
      Юрій Бутусов 188
      Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      сегодня , 13:34 Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3606
      Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      сегодня , 12:35 Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      223
      Охота на Трампа: украинский след в новых показаниях
      сегодня , 18:30 Охота на Трампа: украинский след в новых показаниях
      Іван Яковина 137
      Было много лжи и манипуляции – Супрун о "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве
      сегодня , 18:00 Было много лжи и манипуляции – Супрун о "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве
      Юлія Гілей 183
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук