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      Кричав, матюкав і погрожував: навіщо помічник Путіна приїжджав до бойовиків на Донбас

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      Сурков влаштував скандал ватажкам бойовиків на Донбасі
      Сурков влаштував скандал ватажкам бойовиків на Донбасі / tass.ru

      Помічник російського президента Владислав Сурков наприкінці жовтня приїжджав на окупований Донбас. Він зустрівся з керівництвом проросійських бойовиків і вимагав, аби вони пришвидшили процес "паспортизації" жителів окупованих територій.

      Розмова Суркова з підконтрольними Росії бойовиками вийшла дуже емоційною, пише Фашик Донецький у блозі на "Обозревателі".

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      Це питання стоїть дуже строго, адже рівень "паспортизації" оцінюється і Сурковим, і самою Москвою як визнання місцевими жителями "республіки",
      – відзначив він.

      Помічник Путіна на нараді з представниками нелегітимної "ДНР" кричав до хрипоти. Окрім того, на горіхи від нього отримав і ватажок терористів Денис Пушилін, і "міністри", і так звані мери та керівники окупованих міст. 

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      Після потоку матюків й усіляких погроз Сурков нібито висунув бойовикам жорстку вимогу: щонайменше 80% мешканців окупованих територій якнайшвидше мають отримати паспорт Російської Федерації.

      "Причина такої терміновості – без "паспортизації" незрозумілими папірцями весь проєкт Недоросія руйнується", – додав блогер.

      На думку блогера, Росія розуміє, що її ідеологія на окупованих територіях недієва: життя мешканців Донбасі тільки гіршає, економічного процвітання немає і бути не може.

      Що відомо про візит Суркова на Донбас? Помічник президента Росії Владислав Сурков приїжджав у Донецьк 25 жовтня. Саме після цього у "ДНР" заговорили про усунення Дениса Пушиліна з посади "глави" нелегітимної республіки. Його місце, найімовірніше, займе так званий мер окупованої Горлівки Іван Приходько.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Донецька Російські паспорти на Донбасі Проросійські бойовики
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