Кричав, матюкав і погрожував: навіщо помічник Путіна приїжджав до бойовиків на Донбас

Помічник російського президента Владислав Сурков наприкінці жовтня приїжджав на окупований Донбас. Він зустрівся з керівництвом проросійських бойовиків і вимагав, аби вони пришвидшили процес "паспортизації" жителів окупованих територій.

Розмова Суркова з підконтрольними Росії бойовиками вийшла дуже емоційною, пише Фашик Донецький у блозі на "Обозревателі".

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Це питання стоїть дуже строго, адже рівень "паспортизації" оцінюється і Сурковим, і самою Москвою як визнання місцевими жителями "республіки",

– відзначив він.

Помічник Путіна на нараді з представниками нелегітимної "ДНР" кричав до хрипоти. Окрім того, на горіхи від нього отримав і ватажок терористів Денис Пушилін, і "міністри", і так звані мери та керівники окупованих міст.

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Після потоку матюків й усіляких погроз Сурков нібито висунув бойовикам жорстку вимогу: щонайменше 80% мешканців окупованих територій якнайшвидше мають отримати паспорт Російської Федерації.

"Причина такої терміновості – без "паспортизації" незрозумілими папірцями весь проєкт Недоросія руйнується", – додав блогер.

На думку блогера, Росія розуміє, що її ідеологія на окупованих територіях недієва: життя мешканців Донбасі тільки гіршає, економічного процвітання немає і бути не може.

Що відомо про візит Суркова на Донбас? Помічник президента Росії Владислав Сурков приїжджав у Донецьк 25 жовтня. Саме після цього у "ДНР" заговорили про усунення Дениса Пушиліна з посади "глави" нелегітимної республіки. Його місце, найімовірніше, займе так званий мер окупованої Горлівки Іван Приходько.