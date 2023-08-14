Россияне, конечно, начали волноваться, ведь на "мине" еще и была надпись "USA". На место находки выехали оперативные службы.

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Врагом стала система полива

Российские СМИ сообщали, что предмет похож на мину "Лепесток" обнаружили в траве возле офиса "Аэрофлота" на набережной Фрунзе. На предмете очевидцы нашли отчеканенную надпись "USA".

Конечно, россияне начали строить теории о "тайном вторжении НАТО". На место оперативно выехали спецслужбы, чтобы проверить находку. Тем более на предмете даже написан отправитель "оружия массового уничтожения" – США.

Однако на самом деле все оказалось гораздо проще. Обнаруженный предмет оказался обычной частью системы автополива газона американского производства.

Найдены в России "мина" / российские СМИ

Россияне же, конечно, увидели в таком дорогом для них удовлетворении угрозу.

Российские медиа истерят из-за неизвестных предметов