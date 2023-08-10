Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде, произошедший 9 августа, не попал в рубрику главных новостей. Об этом заявил российский политолог Михаил Виноградов.
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Что сделали СМИ Кремля
Главный рупор кремлевской пропаганды "Первый канал", вероятно, не считает "хлопок" в Подмосковье важным событием. В ежедневной программе "Время" пропагандисты сначала рассказывали ложь о якобы "высокоточных ударах" со стороны армии страны-агрессорки по Украине и в который раз безосновательно обвиняли ВСУ в зверствах, которые на самом деле российские оккупанты совершают на Донбассе против гражданского населения.
По словам Виноградова, об инциденте в Сергиевом Посаде упомянули только на 27 минуте эфира. Ведущий и очевидцы путались в терминах, поэтому это событие называли на вражеском телевидении то взрывом, то "хлопком".
Как сработала кремлевская пропаганда
Пропагандисты заявили, что большая часть территорий завода сдается в аренду, а само предприятие якобы не имеет отношения к оптико-механической отрасли. Также на ТВ повторили версию властей о том, что взрыв мог произойти на складе фейерверков и теперь вроде бы начата проверка правил хранения пиротехники. Московский губернатор Андрей Воробьев назвал другие версии "слухами" и осторожно добавил, что местные спецслужбы якобы не подтвердили атаку беспилотника на завод.
На российском телевидении занизили количество жертв и сообщили об 1 погибшем человеке, а затем сразу сместили внимание зрителей на раненых и приуменьшили их травмы. Россиянам сказали, что якобы большинство пострадавших получило контузии и легкие травмы.
Решили не умалчивать, не нагнетать и ни на чем особо не настаивать - мало ли, как там потом будет,
– сказал Виноградов об этом сюжете.
Политолог добавил, что видео разрушений пропагандисты показали только в самом конце. Россиянам продемонстрировали оконные рамы на земле, а кадры с падением обломков в эфир не пропустили.
Подробности о взрыве в Сергиевом Посаде
- Напомним, ехавший рядом с заводом водитель снял момент взрыва и его последствия. На кадрах четко видно, что это не пиротехника, о которой говорит пропаганда Кремля.
- Также уже есть опровержение вбросов российских властей о назначении завода. Журналисты проанализировали государственные закупки страны-агрессорки и выяснили, что это предприятие не только до сих пор поставляет оптику для российских силовиков, но и участвует в разработке "стелс"-бомбардировщика "Посланник".
- Недавно военный эксперт Андрей Крамаров в разговоре с 24 Каналом назвал Загорский оптико-механический завод важной составляющей в цепи производства бронетехники. По его словам, на предприятии производили прицелы для танков Т-72 и БМП-3, потому это абсолютно военный объект.