Вибух на заводі в Сергієвому Посаді, що стався 9 серпня, не потрапив до рубрики головних новин. Про це заявив російський політолог Михаїл Виноградов.

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Що зробили ЗМІ Кремля

Головний рупор кремлівської пропаганди "Первый канал", ймовірно, не вважає "бавовну" у Підмосков'ї важливою подією. В щоденній програмі "Время" пропагандисти спочатку розповідали брехню про нібито "високоточні удари" з боку армії країни-агресорки по Україні та вкотре безпідставно звинувачували ЗСУ у звірствах, які насправді російські окупанти вчиняють на Донбасі проти цивільного населення.

За словами Виноградова, про інцидент у Сергієвому Посаді згадали лише на 27 хвилині ефіру. Ведучий та очевидці плуталися у термінах, тому цю подію називали на ворожому телебаченні то вибухом, то "бавовною".

Як спрацювала кремлівська пропаганда

Пропагандисти заявили, що буцімто більша частина територій заводу здається в оренду, а саме підприємство нібито не має відношення до оптико-механічної галузі. Також на ТБ повторили версію влади про те, що вибух міг статися на складі феєрверків і тепер ніби розпочато перевірку правил зберігання піротехніки. Московський губернатор Андрєй Воробйов назвав інші версії "чутками" та обережно додав, що місцеві спецслужби буцімто не підтвердили атаку безпілотника на завод.

На російському телебаченні занизили кількість жертв і повідомили про 1 загиблу людину, а після цього одразу змістили увагу глядачів на поранених та применшили їхні травми. Росіянам сказали, що нібито більшість постраждалих отримала контузії та легкі травми.

Зверніть увагу! Після вибуху на заводі щонайменше постраждало 52 людини. 12 людей вважають зниклими безвісти. Попередньо, з-під завалів могли дістати 3 тіла. Однак російська влада офіційно заявляє лише про 1 загиблу особу.

Вирішили не замовчувати, не нагнітати і ні на чому особливо не наполягати – мало що, як там воно потім буде,

– сказав Виноградов про цей сюжет.

Політолог додав, що відео руйнувань пропагандисти показали лише у самому кінці. Росіянам продемонстрували віконні рами на землі, а кадри з падінням уламків в етер не пропустили.

Подробиці про вибух у Сергієвому Посаді