Это опасный законопроект, – Железняк назвал риски по криминализации контрабанды

В Верховной Раде должны рассмотреть законопроект о криминализации контрабанды. Однако этот документ предусматривает определенные риски для бизнеса.

Об этом рассказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он пояснил, что человека, который совершил ошибку в декларации, могут за это посадить.

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В Раде рассмотрят закон о криминализации контрабанды

По словам политика, этот законопроект не решает проблемы контрабанды. Однако в Раде уже есть взвешенная версия, за которую проголосовал весь комитет налоговой и таможенной политики

Я вам скажу откровенно, это очень опасный законопроект,

– подчеркнул он.

Железняк надеется, что уже 13 июля законопроект отправят на повторное первое чтение. "Пытаясь побороть контрабанду, не сделать хуже для честного бизнеса", – отметил депутат.

Ярослав Железняк о криминализации контрабанды: смотрите видео

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