Это опасный законопроект, – Железняк назвал риски по криминализации контрабанды
Источник:24 канал
В Верховной Раде должны рассмотреть законопроект о криминализации контрабанды. Однако этот документ предусматривает определенные риски для бизнеса.
Об этом рассказал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он пояснил, что человека, который совершил ошибку в декларации, могут за это посадить.
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В Раде рассмотрят закон о криминализации контрабанды
По словам политика, этот законопроект не решает проблемы контрабанды. Однако в Раде уже есть взвешенная версия, за которую проголосовал весь комитет налоговой и таможенной политики
Я вам скажу откровенно, это очень опасный законопроект,
– подчеркнул он.
Железняк надеется, что уже 13 июля законопроект отправят на повторное первое чтение. "Пытаясь побороть контрабанду, не сделать хуже для честного бизнеса", – отметил депутат.
Ярослав Железняк о криминализации контрабанды: смотрите видео
Что известно о законопроекте: главное
- 23 апреля 2021 года Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о криминализации контрабанды.
- Он предусматривает, что контрабандисты будут сидеть за решеткой до 12 лет или уплатят штраф в размере почти 2 миллионов гривен.