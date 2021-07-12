Про це розповів голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він пояснив, що людину, яка зробила помилку в декларації, можуть за це посадити.
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У Раді розглянуть закон про криміналізацію контрабанди
За словами політика, цей законопроєкт не розв'язує проблеми контрабанди. Однак у Раді вже є зважена версія, за яку проголосував весь комітет податкової і митної політики
Я вам скажу відверто, це дуже небезпечний законопроєкт,
– підкреслив він.
Железняк сподівається, що вже 13 липня законопроєкт відправлять на повторне перше читання. "Намагаючись побороти контрабанду, не зробити гірше для чесного бізнесу", – зауважив депутат.
Ярослав Железняк про криміналізацію контрабанди: дивіться відео
Що відомо про законопроєкт: головне
- 23 квітня 2021 року Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про криміналізацію контрабанди.
- Він передбачає, що контрабандисти сидітимуть за ґратами до 12 років або сплатять штраф у розмірі майже 2 мільйонів гривень.