"Криминального авторитета" из списка СНБО депортировали из Украины

Правоохранители 25 июня депортировали из Украины еще одного "криминального авторитета". Преступника "Вато Кипиани" вернули на родину в Грузию.

"Вато Кипиани" запретили въезд на территорию Украины. Депортировали его в рамках системной борьбы с распространением преступного влияния представителями криминалитета.

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Что известно о "Вато Кипиани"

42-летнего неоднократно судимого грузина ранее задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства. В Украине он:

представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе";

контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств;

отвечал за организацию преступных собраний.

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