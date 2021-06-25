"Криминального авторитета" из списка СНБО депортировали из Украины
25 июня 2021 , 15:24Читати новину українською
Правоохранители 25 июня депортировали из Украины еще одного "криминального авторитета". Преступника "Вато Кипиани" вернули на родину в Грузию.
"Вато Кипиани" запретили въезд на территорию Украины. Депортировали его в рамках системной борьбы с распространением преступного влияния представителями криминалитета.
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Что известно о "Вато Кипиани"
42-летнего неоднократно судимого грузина ранее задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства. В Украине он:
- представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе";
- контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств;
- отвечал за организацию преступных собраний.
Главное о санкциях СНБО
- 14 мая Совет нацбезопасности и обороны одобрил санкции против 557 "воров в законе" и 111 "криминальных авторитетов". Большинство из них – иностранцы. Кстати, в списке оказались главари боевиков из Донбасса и оккупационный лидер Крыма.
- С тех пор правоохранители в Украине начали активно задерживать преступников и депортировать их с территории нашей страны.
- 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине больше нет "воров в законе", в то же время "криминальных авторитетов" осталось еще 42.