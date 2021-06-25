"Вато Кіпіані" заборонили в'їзд на територію України. Депортували його у межах системної боротьби з поширенням злочинного впливу представниками криміналітету.
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Що відомо про "Вато Кіпіані"
42-річного неодноразово судимого грузина раніше затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства. В Україні він:
- представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських "злодіїв у законі";
- контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів;
- відповідав за організацію злочинних зібрань.
Головне про санкції РНБО
- 14 травня Рада нацбезпеки та оборони схвалила санкції проти 557 "злодіїв у законі" та 111 "кримінальних авторитетів". Більшість з них – іноземці. До речі, у списку опинилися ватажки бойовиків з Донбасу та окупаційний лідер Криму.
- З того часу правоохоронці в Україні почали активно затримувати злочинців та депортовувати їх з території нашої країни.
- 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні більше немає "злодіїв у законі", водночас "кримінальних авторитетів" залишилося ще 42.