Даже если не хватает ресурса и мотивации: возле Крынков россияне продолжают штурмовать пехотой

Ситуация на левобережье Херсонщины, где Силы обороны удерживают плацдарм, сложная. Оккупанты не прекращают штурмовать пехотой без поддержки бронетехники.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Также Наталья Гуменюк отметила, что российские захватчики несут мощные потери, передает 24 Канал.

Узнайте уже сейчас Как Шойгу Крынки "зачистил"․ Каковы масштабы потерь россиян на левобережье Херсонщины – документы

Штурмуют, даже если не хватает ресурса и мотивации

"Враг не прекращает попыток штурмовать даже тогда, когда у него не хватает ресурса или мотивации на морально-психологическом уровне", – отметила Гуменюк.

Добавила, если за прошедшие сутки наши военные не наблюдали ни одного штурма, то вечером оккупанты все же решились на 1 штурмовое действие. Правда, понеся мощные потери, вернулись на исходные позиции.

Подтвержден общий показатель потерь врага в нашей зоне ответственности за минувшие сутки – это 74 оккупанты, около 50 – потери вокруг Крынков. Это говорит о том, что они продолжают штурмовые действия в мясной способ без поддержки бронетехники, и, соответственно, страдают,

– подчеркнула руководитель пресс-центра.

Спикер добавила, если говорить об общей ситуации вдоль линии фронта, то основной способ давления у агрессора – артиллерийские обстрелы и применение ударных дронов. По правому берегу непосредственно вдоль уреза воды все населенные пункты фактически под такой угрозой.

"И враг вчера обстрелял 21 раз населенные пункты, в частности, с использованием БПЛА. В Бериславе ударом FPV был поврежден частный дом, ранены два гражданских жителей", – рассказала Гуменюк.

Добавила, также артиллерийские обстрелы, например, по областному центру, максимально насыщенный людьми, если сравнивать с другими населенными пунктами, продолжаются именно по жилым кварталам. В приоритете российских террористов остаются, в частности, учебные заведения и врачебные учреждения.

Смотрите также Россия заявила о "масштабном наступлении" на Юг: в ВСУ отреагировали

Обратите внимание! Утром 7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций.

Несмотря на значительные потери, агрессор не оставляет попыток выбить наши подразделения. За прошедшие сутки враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших защитников.