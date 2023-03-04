Премьер Латвии убежден, что боевые самолеты у Украины будут: с чем возникают вопросы

Вопрос самолетов для Украины все еще актуален, ведь они значительно помогут ускорить победу нашего государства. Но пока западные партнеры не спешат с предоставлением истребителей.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш дал надежду украинцам. Он уверен, что западные партнеры обязательно начнут снабжение истребителей Украины.

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В чем состоит проблема

Премьер Латвии отметил, если его страна имела истребители, то передала бы их Украине. Однако, по его словам, поставка боевых самолетов – это только вопрос времени.

Я не вижу причин, почему Запад не должен снабжать истребителей. Если украинцам нужны истребители, они должны получить их. Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся управлять новой техникой,

– заявил Кариньш.

Он также добавил, что война должна завершиться победой Украины и соответственно поражением России.

"Как будет выглядеть эта победа – решат сами украинцы. Наша задача – помочь им достичь своих целей. Каждому своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты "Стингер", самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты. Если бы у нас были танки, мы бы и их снабжали", – сказал он.

Почему ЕС колеблется с предоставлением самолетов