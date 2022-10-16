Крит накрыло мощное наводнение: есть погибшие, авто смывало водой

Крит по состоянию на 16 октября накрыло мощное наводнение. Известно о по меньшей мере одной жертве. Кроме того, несколько человек пропали без вести.

В городе Агиа Пелагия погиб 50-летний мужчина. Его тело уже обнаружили. Женщина, которая, очевидно, была в одном автомобиле с погибшим, сначала считалась пропавшей без вести.

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Однако днем 16 октября спасатели обнаружили ее тело. Поиск пропавших без вести существенно усложняет количество вещей, которые вода сносит и несет за собой.

Автомобили просто смывает в воду: смотрите видео

По данным береговой службы, вода смыла в море не менее 9 автомобилей. Их водителей и пассажиров ищет береговая охрана. В городе Лигария пожарным удалось спасти женщину, когда ее машина вдруг ушла под воду.

Крит накрыло мощное наводнение: смотрите видео

Группа туристов застряла в археологическом комплексе вместе с охранником. Все туристические локации и маршруты закрыли.

Местные власти заявили, что ситуация вышла из-под контроля. Людей просят не пренебрегать своей жизнью и соблюдать все возможные правила безопасности. Местный аэропорт временно закрыт.

Последствия стихийного бедствия ликвидируют в режиме нон-стоп.