У місті Агіа Пелагія загинув 50-річний чоловік. Його тіло вже знайшли. Жінка, яка, вочевидь, була в одній автівці з загиблим, спершу вважалася зниклою безвісти.
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Однак вдень 16 жовтня рятувальники виявили її тіло. Пошук зниклих безвісти суттєво ускладнює кількість речей, яку вода зносить й несе за собою.
Автівки просто змиває у воду: дивіться відео
За даними берегової служби, вода змила у море щонайменше 9 автомобілів. Їхніх водіїв та пасажирів шукає берегова охорона. У місті Лігарія пожежникам вдалося врятувати жінку, коли її машина раптом пішла під воду.
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Гурт туристів застряг в археологічному комплексі разом з охоронцем. Усі туристичні локації та маршрути тимчасово закрили.
Місцева влада заявила, що ситуація вийшла з-під контролю. Людей просять не нехтувати своїм життям та дотримуватися усіх можливих правил безпеки. Місцевий аеропорт тимчасово закритий.
Наслідки стихійного лиха ліквідовують у режимі нон-стоп.