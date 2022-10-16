У місті Агіа Пелагія загинув 50-річний чоловік. Його тіло вже знайшли. Жінка, яка, вочевидь, була в одній автівці з загиблим, спершу вважалася зниклою безвісти.

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Однак вдень 16 жовтня рятувальники виявили її тіло. Пошук зниклих безвісти суттєво ускладнює кількість речей, яку вода зносить й несе за собою.

Автівки просто змиває у воду: дивіться відео

За даними берегової служби, вода змила у море щонайменше 9 автомобілів. Їхніх водіїв та пасажирів шукає берегова охорона. У місті Лігарія пожежникам вдалося врятувати жінку, коли її машина раптом пішла під воду.

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Гурт туристів застряг в археологічному комплексі разом з охоронцем. Усі туристичні локації та маршрути тимчасово закрили.

Місцева влада заявила, що ситуація вийшла з-під контролю. Людей просять не нехтувати своїм життям та дотримуватися усіх можливих правил безпеки. Місцевий аеропорт тимчасово закритий.

Наслідки стихійного лиха ліквідовують у режимі нон-стоп.