Критическая проблема Москвы – сокрытие реальных потерь войск, Данилов
28 февраля 2022 , 11:59Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Данилова
Россия скрывает от своего населения реальные потери войск в результате нападения на Украину. Поскольку эти потери только увеличиваются, кремлевским властям все труднее скрывать правду.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Россиянам нужно доносить правду
Данилов подчеркнул, что нужно максимально полно доносить до жителей России и родственников российских военных реальную ситуацию с количеством жертв и пленных.
Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри РФ относительно необходимости немедленного прекращения войны.
– добавил политик.
Информационно воевать на территории врага нужно всеми возможными инструментами:
- через общение со знакомыми и родственниками, проживающими в России,
- через социальные сети и российские популярные паблики,
- создавая дезорганизующее видео и текстовый контент. Его следует доносить до российских военных.