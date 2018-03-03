Критическая ситуация, которая возникла с поставками газа, уже позади, – Порошенко

После того, как "Газпром" решил сорвать поставки газа в Украину из-за решения Стокгольмского арбитража, в Украине все силы были брошены на то, чтобы не допустить прекращение поставок газа.

Напомним, согласно решению Стогкольмського арбитража Украина должна была закупать 4 миллиарда кубических метров газа у "Газпрома" и, получив соответствующий счет, НАК "Нафтогаз" заплатил указанную в нем сумму. В Украине ожидали, что соответствующее количество газа поступит. Однако за 15 минут до 1 марта, когда должны были начаться поставки российского газа, "Нафтогазу" сообщили, что газа не будет. И сделали попытку вернуть деньги.

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После такого решения "Газпрома" Украина увеличила поставки газа из Европейского Союза, из Польши, Словакии, Венгрии.

"Весь дефицит по состоянию на сейчас полностью покрыт", — сообщил Петр Порошенко.

Кроме того, удалось сэкономить газ благодаря консолидированной позиции украинцев, которые откликнулись на призыв #Прикрути. По данным "Нафтогаза", за один день удалось сократить потребление газа на 25 млн кубометров газа.

"Я очень благодарен украинцам за национальную солидарность, которую они проявили вчера, откликнувшись на обращение по сокращению потребления газа. На 25 млн кубических метров газа вчера Украина сократила потребление. Это и есть признак нашей солидарности. Это 14% от общего объема потребления", — отметил Глава государства во время совещания на предприятии "Укртрансгаз".

"На сегодняшний день мы имеем стабилизированную ситуацию с газоснабжением. Мы имеем достаточно газа в подземных хранилищах. Имеем и имели на 2 миллиарда больше, чем в прошлом году", — заявил Порошенко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Утром в пятницу стало известно, что на входе в украинскую ГТС Россия снизила давление газа, а "Газпром" заявил о расторжении контракта с "Нафтогазом". После этого Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с призывом в один из самых холодных дней за всю зиму "прикрутить" газ в своих домах.