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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Критична ситуація, яка виникла із постачанням газу, вже позаду, – Порошенко

12:40, 3 березня 1871 Читать новость на русском

Після того, як "Газпром" вирішив зірвати постачання газу до України через рішення Стокгольмського арбітражу, в Україні всі сили були кинуті на те, щоб не допустити припинення постачання газу.

Нагадаємо, відповідно до рішення Стогкольмського арбітражу Україна мала закупати 4 мільярда кубічних метрів газу у "Газпрому" і, отримавши відповідний рахунок, НАК "Нафтогаз" сплатив зазначену в ньому суму. В Україні очікували, що відповідна кількість газу надійде. Однак за 15 хвилин до 1 березня, коли мало початись постачання російського газу, "Нафтогазу" повідомили, що газу не буде. І зробили спробу повернути кошти.

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Після такого рішення "Газпрому", Україна збільшила постачання газу з Європейського Союзу, з Польщі, Словаччини, Угорщини.

"Весь дефіцит станом на зараз повністю покритий", – повідомив Петро Порошенко.

Окрім того, вдалося зекономити газ завдяки консолідованій позиції українців, які відкликнулися на заклик #прикрути. За даними "Нафтогазу", за один день вдалося скоротити споживання газу на 25 мільйонів кубічних метрів газу.

"Я дуже дякую українцям за національну солідарність, яку вони проявили вчора, відгукнувшись на звернення щодо скорочення споживання газу. На 25 млн кубічних метрів газу вчора Україна скоротила споживання. Це і є ознака нашої солідарності. Це 14% від загального обсягу споживання", – зазначив Глава держави під час наради на підприємстві "Укртрансгаз".

"На сьогоднішній день ми маємо стабілізовану ситуацію з газопостачанням. Ми маємо достатньо газу у підземних сховищах. Маємо і мали на 2 мільярди більше, ніж минулого року", – заявив Порошенко.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Вранці у п'ятницю стало відомо, що на вході в українську ГТС Росія знизила тиск газу, а "Газпром" заявив про розірвання контракту з "Нафтогазом". Після цього Президент України Петро Порошенко звернувся до українців із закликом в одні з найхолодніших днів за всю зиму "прикрутити" газ у своїх помешканнях.

Теги: Новини України Новини політики Газовий конфлікт Нафтогаз Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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