Критическая ситуация: мэр Киева объяснил отсутствие горячей воды в столице
Уже месяц жители города Киева не получают горячей воды. Более того, они могли остаться еще и без электроэнергии, по крайней мере, чувствовали бы перебои в поставках электроэнергии.
Все из-за того, что НАК "Нафтогаз" отказался поставлять голубое топливо, поэтому ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 могли временно прекратить свою работу. К счастью, этого не произошло.
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Работа была проведена на уровне Кабинета министров, и одним из поручений было закупка коммерческого газа на месяц, за который нужно будет выполнить соответствующие обязательства каждой стороне. ТЭЦ-5 остановка не грозит, а значит, в Киеве будет поддержано стабильное электроснабжение.
Остановка одной из крупнейших и мощнейших ТЭЦ, а это ТЭЦ-5, привела бы к настоящему коллапсу. Вызвало бы перебои в работе бытовых приборов в домах киевлян, а также это сказалось бы на работе предприятий и организаций, а также работе электротранспорта и метрополитена.
Но вопрос с горячей водой до сих пор остается не решенным, и когда она появится в домах киевлян – не известно.
Мы делаем все зависящее. Но нам, киевлянам, поставили ультиматум. Отсутствие горячего водоснабжения не зависит от КГГА, нас шантажирует этим вопросом "Нафтогаз" и только с этим связано отсутствие горячей воды,
– пояснил киевский городской голова Виталий Кличко.
Напомним, что ранее горячей водой киевлян обеспечивала частная компания Рената Ахметова. А теперь это будет делать коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Тепловые сети и котельные на его баланс передали еще в мае, а теперь – и ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергию".