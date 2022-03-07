В критических городах Киевщины до сих пор находится около 4 тысяч "заложников России"

На критических территориях Киевщины до сих пор находятся около 4 тысяч человек. Их пытаются вызволить.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире "Рады", передает 24 канал.

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В частности, он отметил, что сегодня была попытка сделать гуманитарный коридор Ирпень – Буча – Гостомель. Удалось вывезти около 2 тысяч человек. Он назвал это "большим прорывом", потому что эти люди – заложники России.

Однако, к сожалению, еще несколько тысяч украинцев до сих пор не могут выбраться из ловушки оккупантов.

Если говорить об оккупированных территориях возле Киева, а это Макаров, Гостомель и часть Бородянского района, и ряде других мест, то там остается чуть больше 4 тысяч человек,

– отметил Денисенко.

Сейчас власти делают все возможное, чтобы их спасти. Однако, к сожалению, россияне делают все, чтобы у нас не было никаких гуманитарных коридоров.

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