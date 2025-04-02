Мужчина погиб в своей машине во время ракетного удара по Кривому Рогу, – СМИ
- Российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего погибли 4 человека и 12 получили ранения.
- Одна из жертв, мужчина, погиб в собственном автомобиле во время атаки. В сети показали фото с места событий.
Российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Одна из жертв российского террора погибла в собственном автомобиле.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ – "Свои. Кривой Рог" и "Первый городской. Кривой Рог".
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Мужчина погиб в собственной машине
К вечеру 2 апреля Россия атаковала Кривой Рог баллистикой. Враг ударил по одному из предприятий города, вспыхнул пожар.
К сожалению, вследствие очередного военного преступления оккупантов погибли мирные люди. Так, как пишут местные СМИ, одна из жертв – мужчина – погиб в собственном автомобиле.
Местные телеграм-каналы также публикуют кадры с места трагедии. По предварительной информации, мужчина ехал за рулем, когда Россия ударила баллистикой.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким тех, кто погиб 2 апреля в результате ракетной атаки на Кривой Рог. Светлая и вечная память!
Мужчина погиб в авто на месте прилета / Фото "Первый городской"
По состоянию на 18:55 известно о 4 погибших и 12 пострадавших в результате атаки. Среди пострадавших в Кривом Роге – 8-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил очередную ракетную атаку оккупантов. Он отметил, что этот удар – циничный террор против мирного населения.