Россия снова ударила по детской площадке в Кривом Роге: на месте атаки образовалась воронка

В ночь на 5 апреля Россия массированно атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты второй раз за сутки ударили по детской площадке в городе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

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Россияне снова ударили по детской площадке

Во время ночной атаки "Шахедов" в Кривом Роге прогремела серия мощных взрывов. Российская армия в очередной раз ударила по гражданской инфраструктуре, вспыхнули пожары. По состоянию на сейчас известно о 1 погибшей пожилой женщине, а также 5 раненых.

Один из ударов БпЛА зафиксировали на детской площадке. На месте прилета образовалась огромная воронка.



Поврежденная детская площадка в Кривом Роге / Фото Александра Вилкула

Следует отметить, что это второй удар по детской площадке в Кривом Роге в течение суток. Так, вечером 4 апреля российская армия нанесла ракетный удар по жилому массиву города.

Российская баллистическая кассетная ракета взорвалась вблизи детской площадки. В результате атаки погибли 18 человек, среди которых 9 – дети. Как отметил Вилкул, все эти дети находились непосредственно на площадке и возле нее.

Кроме того, применение кассетного боеприпаса свидетельствует о том, что Россия хотела поразить как можно большую площадь и навредить большому количеству людей.

Так, в Кривом Роге в результате атаки пострадали 61 человек, среди которых 12 – детей. 40 пострадавших сейчас находятся в больницах.