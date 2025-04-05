Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

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Росіяни знову вдарили по дитячому майданчику

Під час нічної атаки "Шахедів" у Кривому Розі прогриміла серія потужних вибухів. Російська армія вкотре вдарила по цивільній інфраструктурі, спалахнули пожежі. Станом на зараз відомо про 1 загиблу літню жінку, а також 5 поранених.

Один з ударів БпЛА зафіксували на дитячому майданчику. На місці прильоту утворилася величезна вирва.



Пошкоджений дитячий майданчик у Кривому Розі / Фото Олександра Вілкула

Слід наголосити, що це другий удар по дитячому майданчику у Кривому Розі протягом доби. Так, увечері 4 квітня російська армія завдала ракетного удару по житловому масиву міста.

Російська балістична касетна ракета вибухнула поблизу дитячого майданчика. Унаслідок атаки загинуло 18 осіб, серед яких 9 – діти. Як наголосив Вілкул, усі ці діти перебували безпосередньо на майданчику та біля нього.

Крім того, застосування касетного боєприпасу свідчить про те, що Росія хотіла уразити якомога більшу площу та нашкодити великій кількості людей.

Так, у Кривому Розі унаслідок атаки постраждали 61 особа, серед яких 12 – дітей. 40 потерпілих наразі перебувають у лікарнях.