Кривой Рог полностью без света: из шахт пытаются вывести застрявших шахтеров

Кривой Рог полностью обесточен, продолжается спасательная операция по подъему застрявших в шахтах шахтеров.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Александр Вилкул. Он отметил, что снабжение светом больниц пока покрывают генераторы.

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В городе, по его словам, задействован экстренный план на случай обесточивания. Водобазы, насосные станции, малые котельные тоже переведены на генераторы.

Большие котельные, питающиеся от высоковольтных линий, на генераторах работать не могут.

Люди из метро уже выведены. Начата спасательная операция по подъему шахтеров из шахт,

– сообщил Александр Вилкул.

Главное о массированной атаке по Украине

23 ноября российские войска в очередной раз произвели массированный ракетный обстрел Украины. Враг снова атаковал энергетические объекты в разных регионах.

Как следствие, во всех областях были введены экстренные отключения света.

В каких регионах возникли проблемы с электроснабжением из-за ракетных обстрелов: смотрите видео