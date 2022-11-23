Про це повідомив керівник військової адміністрації Олександр Вілкул. Він зазначив, що забезпечення світлом лікарень наразі покривають генератори.

Увага На ЗАЕС – повний блекаут: яка ситуація на українських атомних електростанціях

У місті, за його словами, задіяно екстренний план на випадок знеструмлення. Водобази, насосні станції, малі котельні теж переведено на генератори.

Натомість великі котельні, які живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть.

Люди з метро вже виведені. Розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів із шахт,

– повідомив Олександр Вілкул.

Головне про масовану атаку по Україні

23 листопада російські війська вкотре здійснили масований ракетний обстріл України. Ворог знову атакував енергетичні об'єкти в різних регіонах.

Як наслідок, в усіх областях ввели екстренні відключення світла.

У яких регіонах виникли проблеми з електропостачанням через ракетний обстріл: дивіться відео