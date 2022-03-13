Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, – Генштаб озвучил главные цели врага
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают наступление на Украину сразу по нескольким направлениям. В ближайшее время они намерены закрепиться в нескольких населенных пунктах.
Несмотря на огромные потери личного состава и техники, российские оккупанты продолжают наступление на Украину. Благодаря численности враг пытается пройти вглубь страны по разным направлениям.
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Главные цели оккупантов
Как сообщили в Генштабе ВСУ, сегодня враг сосредоточил основные усилия для того, чтобы продвинуться в направлении Кривого Рога и захватить Николаев.
Враг также не оставляет попыток захвата города Мариуполя. Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города,
– говорится в сообщении.
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