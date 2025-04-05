Очередной террор оккупантов не останется без ответа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на бригаду "Хищник" при департаменте Патрульной полиции.

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Террор, что совершили россияне, не останется без ответа

В заметке бригады "Хищник" при департаменте Патрульной полиции в телеграмме отмечается, что "очередной теракт россиян не останется без ответа".

За Кривой Рог. За наших детей,

– подписали фото в бригаде.

Также соответствующее сообщение с местью за Кривой Рог и за каждую потерянную жизнь обнародовали в Национальной гвардии Украины.

Пушки бригады "Червона Калина" говорят вместо слов. За каждый сломанный детский мир, за каждый разрушенный дом, за каждую каплю крови,

– говорится в сообщении.

Также журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что подразделение "Днепровские штурмгеверы" УДА под командованием Романа Танетка сегодня ответил за удар по землякам.

За Кривой Рог, за детишек, за родительские слезы!"

– говорится в видео.

Напомним, что в результате ракетной атаки по Кривому Рогу погибли 18 человек, среди них 9 детей.

К слову председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что 7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате вчерашних террористических атак на город.