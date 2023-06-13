Враг атаковал Кривой Рог 6 ракетами. К сожалению, сбить удалось не все – попадание в гражданскую инфраструктуру. В результате очередного террористического акта россиян погибли 11 человек, еще 28 – получили ранения разной степени тяжести, сообщает 24 Канал.
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Девушка вместе с котом пережидала вражескую атаку
В сети девушка Анастасия опубликовала видео, на котором вместе с котом пережидает вражескую ракетную атаку по Кривому Рогу. Ужасная жительница города прижала к себе любимца и с ужасом в глазах прислушивалась к взрывам. Животное также было изрядно напугано, однако девушка пыталась успокоить и его, и себя.
Этот ужасный свист перед взрывом...
– подписала девушка видео в тиктоке.
Девушка вместе с любимцем пережидают атаку: смотрите видео
В комментариях под видео девушку всячески поддерживали другие пользователи. Большинство волновалось не только за Анастасию, но и ее котика:
- "У меня кот такие же глаза делает, когда слышит взрывы, так жаль животных и деток";
- "Сколько страха в этих кошачьих глазках";
- "Держитесь, кошки…";
- "Животные очень чувствуют опасность";
- "Бедненькие, держитесь".
Россияне цинично заявили об ударах по "военным объектам"
Пока девушка с котом пряталась в углу, вероятно, укрытия, россияне цинично заявили об атаке по "военным объектам". В очередной раз террористы начали рассказывать о "высокоточных ударах" по якобы "складам боеприпасов".
"Ночью были нанесены удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также состава боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута", – цинично заявили российские пропагандисты.
Традиционно страна-террорист начала лгать, однако якобы "военными объектами" оказались обычная пятиэтажка с людьми и склад бутилированной воды для пострадавших херсонцев.
Обстрел Кривого Рога 13 июня: коротко
- Ночью 13 июня россияне атаковали территорию Украины ракетами и дронами-камикадзе. Часть вражеских ракет летела в Кривой Рог.
- К сожалению, удалось сбить не все воздушные цели. Одна из ракет попала в пятиэтажку, где мирно спали люди. Пока известно, что погибли в доме 4 человека.
- Люди оказались заблокированы в доме, поэтому большинство спасалось из-за балконов. Одна из живущих в соседнем доме женщин рассказала, что после удара сразу загорелся пожар, в котором люди заживо горели.