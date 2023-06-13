Ворог атакував Кривий Ріг 6 ракетами. На жаль, збити вдалося не всі – були влучання у цивільну інфраструктуру. Унаслідок чергового терористичного акту росіян загинуло 11 осіб, ще 28 – отримали поранення різного ступеню важкості, повідомляє 24 Канал.
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Дівчина разом з котом перечікувала ворожу атаку
У мережі дівчина Анастасія опублікувала відео, на якому разом з котом перечікує ворожу ракетну атаку по Кривому Розі. Нажахана мешканка міста притисла до себе улюбленця й з жахом в очах прислухалася до вибухів. Тварина також була неабияк налякана, проте дівчина намагалася заспокоїти і його, і себе.
Цей жахливий свист перед вибухом...
– підписала дівчина відео у тіктоці.
Дівчина разом з улюбленцем перечікують атаку: дивіться відео
У коментарях під відео дівчину всіляко підтримували інші користувачі. Більшість хвилювалися не тільки за Анастасію, а і її котика:
- "У мене кіт такі самі очі робить, коли чує вибухи, так шкода тваринок і діток";
- "Скільки страху в цих котячих оченятах";
- "Тримайтесь, киці…";
- "Тваринки дуже відчувають небезпеку";
- "Біднесенькі, тримайтеся".
Росіяни цинічно заявили про удари по "військовим об'єктам"
Поки дівчина з котом ховалася у кутку, ймовірно, укриття, росіяни цинічно заявили про атаку по "військовим об'єктам". Вкотре терористи почали розповідати про "високоточні удари" по нібито "складах боєприпасів".
"Вночі було завдано ударів по місцях зосередження оперативних резервів ЗСУ, а також складу боєприпасів та озброєння іноземного виробництва. Всі призначені об'єкти вражені, ціль удару досягнута", – цинічно заявили російські пропагандисти.
Традиційно країна-терористка почала брехати, проте буцімто "військовими об'єктами" виявилися звичайна п'ятиповерхівка з людьми та склад бутильованої води для постраждалих херсонців.
Обстріл Кривого Рогу 13 червня: коротко
- Уночі 13 червня росіяни атакували територію України ракетами та дронами-камікадзе. Частина ворожих ракет летіла на Кривий Ріг.
- На жаль, вдалося збити не всі повітряні цілі. Одна із ракет влучила у п'ятиповерхівку, де мирно спали люди. Наразі відомо, що загинуло у будинку 4 особи.
- Люди опинилися заблокованими у будинку, тому більшість рятувалася через балкони. Одна із жінок, яка живе у сусідньому будинку розповіла, що після удару відразу зайнялася пожежа, у якій люди живцем горіли.