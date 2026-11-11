Россия обнаружила уязвимое место украинской энергетики: Криволап о новой тактике атак

Россия усиливает удары реактивными дронами по украинской энергетике. Константин Криволап объяснил, почему защитные сооружения не всегда спасают подстанции и как специальное подразделение ВСУ уничтожает российские "Искандеры".

Россия начала применять против Украины новые реактивные беспилотники "Герань-5", в которых обнаружили десятки электронных компонентов иностранного производства. В то же время оккупанты усиливают атаки на украинскую энергетику, пытаясь повредить не только объекты генерации, но и подстанции, через которые электроэнергия поступает к потребителям.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, насколько Украина готова противостоять новым российским дронам и почему защитные сооружения не всегда спасают энергетические объекты. Он также рассказал о расширении российских площадок для запуска беспилотников, перспективах производства ракет для Patriot и специальном подразделении, которое занимается уничтожением вражеских пусковых установок.

Почему Россия зависит от западных компонентов для ракет и дронов

Россия начала применять новые реактивные дроны "Герань-5", которые уже можно сравнивать с малогабаритными крылатыми ракетами. ГУР исследовало один из образцов: из 93 электронных компонентов 52 оказались американского производства, а по 10 – китайского и швейцарского. Насколько критично эти детали нужны российскому ВПК?

Без таких компонентов, особенно скоростных чипов, российские ракеты и беспилотники не смогут нормально выполнять свои задачи. Они, возможно, продолжат летать, но возникнут серьезные проблемы с точностью, наведением и ориентацией.

Без этой комплектации ракеты будут вести себя совершенно бессмысленно. Не будет точности, не будет нормальной системы наведения и ориентации. Они не смогут эффективно выполнять свои задачи,

– пояснил Криволап.

Другой вопрос – как перекрыть поставки необходимых комплектующих. Санкции уже ограничивают возможности России, однако одних общих запретов недостаточно. Нужно переходить к детальному отслеживанию конкретных партий товаров, компаний-посредников и маршрутов поставок.

Я вспоминаю историю Андрея Белоусова, который сейчас возглавляет Министерство обороны России. Еще в 2013–2014 годах, когда Москва готовилась к агрессивным действиям против Украины, возник вопрос, как российская экономика будет функционировать в условиях международных санкций.

Именно Белоусова считают одним из разработчиков системы обхода таких ограничений. Она предусматривает использование многочисленных компаний-посредников, через которые можно закупать оборудование и комплектующие, не раскрывая конечного получателя.

Если начать разбираться в конкретных поставках электроники для российского оружия, там, скорее всего, окажется не одна компания, а целая цепочка посредников. Однако современные возможности разведки позволяют отслеживать международные торговые операции.

Особенно это касается Соединенных Штатов. Американские спецслужбы обладают гораздо более широкими возможностями для анализа финансовых и торговых связей, чем может показаться.

Если в таких операциях используются криптовалюты или возникают риски для американской экономики, к работе может подключиться финансовая разведка США. У нее есть необходимые инструменты для выявления сложных финансовых схем.

Главный вопрос – политическая воля. Если захотят, то станет ясно, кто и как поставляет России эти комплектующие. У американской разведки для этого достаточно возможностей,

– подчеркнул эксперт.

В то же время нельзя автоматически обвинить производителей электроники в том, что их продукцию находят в российском оружии. Значительная часть таких компонентов относится к товарам двойного назначения, которые используются и в гражданской промышленности.

Например, компания Texas Instruments может продавать свою продукцию обычным коммерческим покупателям и не знать, что после прохождения через нескольких посредников эти детали окажутся в российских ракетах.

Поэтому эффективное противодействие требует не только санкций против производителей или отдельных компаний, но и выявления всего маршрута поставок. Без этого Россия сохранит возможность получать критически важную электронику через третьи страны.

Реактивные "Герани" угрожают подстанциям вокруг Киева

Реактивные "Герань-4" и "Герань-5" значительно быстрее обычных "Шахедов", поэтому сбивать их сложнее. Украина уже испытывает дроны-перехватчики, но достаточно ли этого для защиты от нового российского оружия?

Сейчас мы вернулись к показателям, когда эффективность сбивания таких реактивных беспилотников составляет примерно 75–85%. Это довольно хороший результат, особенно если учитывать, что дронов-перехватчиков у нас пока нет в необходимом количестве.

Но даже при такой эффективности противовоздушной обороны остается проблема количества атак. Россияне запускают много беспилотников, и часть из них все равно прорывается к украинским объектам.

Особенно опасными эти атаки стали из-за изменения российской стратегии в отношении энергетики.

Противник уже нанес значительные повреждения украинским электростанциям. Однако в масштабах всей страны остаются определенные резервы генерации, благодаря которым можно компенсировать часть потерь.

Зато все большей проблемой становится передача произведенной электроэнергии потребителям.

У нас, несмотря на все разрушения, еще есть существенные резервы генерации. А вот передача электроэнергии стала слабым звеном. И россияне взялись целенаправленно уничтожать именно эту систему,

– пояснил Криволап.

Вокруг Киева враг атакует подстанции, которые работают как на уровне "Укрэнерго", так и на уровне облэнерго. От них зависит возможность передачи электроэнергии из других регионов в столицу и прилегающие населенные пункты.

Поэтому даже при наличии достаточных объемов производства электроэнергии повреждения сетей могут создавать серьезные проблемы с ее поставкой.

Реактивные "Герани" осложняют ситуацию из-за высокой скорости. В частности, россияне используют несколько модификаций таких аппаратов, среди которых есть "Герань-5" и "Герань-5К" со стреловидным крылом.

Они требуют более быстрого реагирования со стороны украинской ПВО. Пока что для противодействия этим беспилотникам приходится активно задействовать авиацию.

В то же время над Киевом уже создана и объединена система радиоэлектронной борьбы, которую можно назвать своеобразным куполом РЭБ. По моей оценке, это затрудняет россиянам применение беспилотников непосредственно над столицей.

Однако защита города не означает полной безопасности для объектов, расположенных вокруг него. Именно подстанции за пределами столицы остаются важными для стабильной работы энергосистемы.

Мы постоянно ищем способы повысить эффективность перехвата реактивных дронов. Россияне, в свою очередь, совершенствуют собственные средства поражения и пытаются адаптировать их к украинскому противодействию.

Идет постоянная технологическая борьба. Мы учимся сбивать их дроны, россияне пытаются сделать эти дроны более сложными для поражения. И этот процесс не прекращается,

– отметил эксперт.

Подобная ситуация складывается и на российской территории. Украинские беспилотники все чаще атакуют российские ТЭЦ и энергетические узлы, из-за чего в ряде регионов возникают серьезные перебои с электроснабжением.

Россия также пытается усиливать собственную противовоздушную оборону, чтобы сбивать больше украинских дронов. Поэтому обе стороны вынуждены постоянно адаптировать свои технологии к новым возможностям противника.

Бетонные укрытия не могут защитить всю энергосистему

В Киевской области повреждено много энергетических объектов, от которых зависит электроснабжение столицы. Смогут ли бетонные защитные конструкции уберечь подстанции и другое оборудование от новых ударов?

Эффективность таких сооружений в значительной степени зависит от их конструкции. Изначально для защиты трансформаторов начали использовать различные инженерные решения, в частности бетонные блоки.

Но если сооружение закрыто только с боков и не имеет надлежащей защиты сверху, то при ударе беспилотника защитные элементы могут вообще не выполнить свою задачу.

Ракета или дрон проводят атаку сверху, поэтому важно не просто разместить бетон вокруг трансформатора, а создать конструкцию, способную выдержать соответствующее поражение.

Вторая проблема – количество реально защищенных объектов.

В сообщениях фигурировал показатель примерно 63% защищенного оборудования. Но, по моей оценке, реальная доля объектов с надлежащей защитой значительно ниже.

К тому же физически закрыть абсолютно все оборудование энергетической системы невозможно.

В первую очередь защищали большие трансформаторы, поскольку их повреждение сопровождается масштабными пожарами и сложными ремонтными работами.

Такие устройства используются для преобразования электроэнергии с высокого напряжения на более низкое. В частности, речь идет о сетях напряжением 750, 350, 110 и 10 киловольт.

После поражения трансформатора его нужно ремонтировать или заменять. И хотя определенные запасы оборудования имеются, россияне наносят удары настолько часто, что восстановительные работы не всегда успевают завершить до следующей атаки.

Ресурсы для восстановления есть, а времени как ресурса не хватает. Россияне наносят удары в таком количестве, что мы фактически не успеваем все устанавливать и полностью восстанавливать работу,

– пояснил Криволап.

Ситуацию дополнительно осложняет то, что противник начал атаковать не только сами трансформаторы.

Под удары попадают другие компоненты подстанций, в частности коммутационное оборудование, переключатели и металлические конструкции, обеспечивающие работу всей системы.

Отдельные энергетические объекты занимают территории площадью в несколько гектаров. На них расположено большое количество оборудования, которое также может быть повреждено и потребовать замены.

По информации, которую я получаю от специалистов "Укрэнерго" и облэнерго, ремонтные бригады прилагают огромные усилия, чтобы восстанавливать поврежденные сети. Однако из-за интенсивности атак они сталкиваются прежде всего с нехваткой времени.

Поэтому бетонные сооружения остаются важным элементом защиты, но не могут полностью устранить риски для энергетической инфраструктуры. Часть оборудования и в дальнейшем будет уязвима для российских ударов.

Россия хочет увеличить количество дронопортов до двадцати

Россия расширяет дрон-порт в Миллерово Ростовской области, откуда запускает реактивные беспилотники по Украине. В сентябре там построили дополнительный пусковой участок, при этом Силы обороны уже сообщали об уничтожении подобной инфраструктуры. Насколько важны удары по таким объектам?

Когда россияне только начали массово использовать "Шахеды", у них было примерно восемь основных площадок для запуска.

Эти точки были расположены на разных направлениях – от севера России до ее южных регионов. В частности, использовались Приморско-Ахтарск, а также площадки в оккупированном Крыму, среди которых Гвардейское и мыс Чауда.

Однако со временем российское руководство решило значительно увеличить количество беспилотников, которые можно одновременно применять против Украины.

В середине прошлого года они рассматривали возможность довести производство реактивных дронов примерно до трех тысяч, а обычных поршневых "Шахедов" – до двух с половиной тысяч.

Это именно те аппараты, которые несут боевую нагрузку и предназначены для поражения целей.

Я не учитываю в этих показателях "Герберы", "Пародии" и другие беспилотники-имитаторы. Они выполняют другие задачи: могут служить разведчиками, создавать помехи или отвлекать внимание противовоздушной обороны, выступая в качестве ложных целей.

Для запуска значительно большего количества ударных дронов имеющейся инфраструктуры россиянам стало недостаточно.

Они пришли к выводу, что нужно построить еще около 12 дронопортов, чтобы довести общее количество пусковых площадок до 20. Это позволит рассредоточить запуски и обеспечить те объемы атак, которые они планируют,

– пояснил Криволап.

Такую площадку россияне обустроили в Цимбалове. Украинские военные уже наносили по ней серьезный удар.

Теперь российская сторона расширяет инфраструктуру в Миллерове. По моему мнению, этот объект также может оказаться под новыми украинскими атаками.

Интересно, что для запуска реактивных беспилотников россияне используют специальные направляющие, которые можно сравнить с катапультами.

В прошлом году на одной из международных выставок, если не ошибаюсь, в Африке, они демонстрировали примерно 85-метровую конструкцию для запуска "Гераней-4" и "Гераней-5".

Сначала я не понимал, почему эту систему представляют как столь важное технологическое достижение. По сути, это длинная направляющая, установленная на земле, и в самой ее конструкции нет ничего необычного.

Но со временем стало ясно, что главное для россиян – возможность организовывать большое количество запусков с одной площадки.

Использование автомобильных пусковых систем или контейнеров в таких масштабах оказалось для них более сложным. Поэтому они выбрали вариант с большими стационарными направляющими.

Если эти объекты не уничтожать, россияне и в дальнейшем будут увеличивать количество площадок и соответствующего оборудования.

Я сейчас очень серьезно ожидаю, что по дронопорту в Миллерове будет нанесен ракетный удар и этот объект понесет значительные повреждения,

– предположил эксперт.

Уничтожение таких площадок важно прежде всего из-за их роли в обеспечении массовых атак. Если Россия теряет часть пусковой инфраструктуры, ей приходится восстанавливать оборудование и менять организацию запусков.

Что поможет Украине эффективнее противодействовать баллистическим ракетам

Украина до сих пор в значительной степени зависит от ракет PAC-3 для систем Patriot для перехвата российских баллистических ракет. Что нужно сделать, чтобы усилить противоракетную защиту, и насколько важно уничтожение самих пусковых установок?

Мы зависели от систем Patriot и будем продолжать зависеть от них в ближайшее время. У нас уже есть соответствующие пусковые комплексы, и главная задача – обеспечить их достаточным количеством ракет.

Речь идет как о PAC-3, так и о PAC-2. Если Украина получит лицензию на производство хотя бы части таких ракет, это станет очень важным результатом.

Однако я не думаю, что мы сможем самостоятельно производить PAC-3 MSE. Для этого существуют серьезные технологические ограничения.

Главная сложность связана с системой самонаведения ракеты. По моим данным, ее разработка и производство связаны с компанией Boeing, а сама программа также предусматривает участие Lockheed Martin и Raytheon.

Это высокотехнологичное оборудование, от которого в значительной степени зависит способность ракеты точно поразить баллистическую цель. Именно такие компоненты создают "узкое место" в производстве PAC-3 MSE.

Передача соответствующих технологий или лицензий происходит нелегко. Поэтому даже при наличии производственных мощностей быстро организовать полный цикл изготовления таких ракет в Украине будет чрезвычайно сложно.

Более реалистичным вариантом я считаю производство PAC-2 GEM-T.

Эти ракеты также могут применяться против баллистических целей, однако их эффективность в такой задаче ниже, чем у специализированных PAC-3 MSE.

Разница заключается, в частности, в принципе поражения.

В PAC-3 MSE используется технология "hit-to-kill", то есть прямого кинетического попадания в цель. Перехватчик должен непосредственно столкнуться с вражеской ракетой и уничтожить ее за счет энергии удара.

Именно эта технология обеспечивает высокую эффективность противодействия баллистическим ракетам. PAC-2 GEM-T работают по другому принципу и имеют более низкую вероятность перехвата таких целей.

Но даже расширение производства PAC-2 стало бы важным шагом, поскольку позволило бы снабжать уже имеющиеся украинские комплексы дополнительными боеприпасами.

Есть также перспективное европейское направление – проект FREYJA, над которым работает коалиция из десяти государств.

Его цель – создание новой системы противоракетной защиты Европы. Однако участники коалиции еще не приняли окончательных решений относительно распределения производства, финансирования и ответственности за отдельные компоненты.

Технически возможности для первых испытаний уже существуют.

Первые попытки перехвата можно провести уже в декабре. Возможно, не на российских баллистических ракетах, а на похожих целях, чтобы проверить технологию. Но для этого пока нет необходимой политической воли,

– пояснил Криволап.

Один из вариантов предусматривает использование ракеты FP7X. Она будет отличаться от базовой FP7 наличием головки самонаведения от компании Diehl Defence, известной разработкой систем IRIS-T.

Я считаю это направление перспективным, однако быстрого результата ожидать не стоит. Даже после принятия политического решения понадобится время для испытаний, проверки совместимости всех элементов и организации производства.

Зато есть задача, которую Украина уже может выполнять, не дожидаясь новых международных программ. Это уничтожение российских пусковых установок, с которых наносятся баллистические удары.

Российские "Искандеры" уже становятся целями специального подразделения

В последнее время россияне значительно сократили время нахождения своих ракетных комплексов на пусковых позициях.

Их расчеты быстро выходят в заданный район, в течение нескольких минут запускают ракеты и пытаются немедленно покинуть место.

Обычно такой процесс длится примерно от двух до шести минут. Это свидетельствует о том, что противник осознает опасность обнаружения и поражения собственных пусковых установок.

Речь идет как об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", так и о С-300 и С-400, которые россияне используют для нанесения ударов по украинской территории.

Отличить применение этих систем иногда можно по характеру атаки и количеству взрывов. По моим наблюдениям, пуски с С-300 и С-400 часто происходят сериями, кратными четырем, тогда как для "Искандеров" характерна иная организация залпа.

Разница есть и в боевых частях. Ракета "Искандер-М" может нести примерно 500 килограммов взрывчатого вещества, тогда как для зенитных ракет семейства 48Н6, которые применяются с С-300 и С-400, я ориентируюсь на показатель около 200 килограммов.

Эти особенности помогают анализировать характер ударов, хотя окончательные выводы требуют соответствующих данных о конкретной атаке.

Украинские военные уже продемонстрировали способность уничтожать российские ракетные комплексы еще до того, как те применят свое вооружение.

В частности, недавно сообщалось о поражении двух "Искандеров" и одного комплекса "Панцирь". Для меня этот результат показывает, насколько важным становится развитие украинских средств поражения для борьбы с пусковыми установками противника.

Я ожидаю, что соответствующие возможности Сил обороны будут расти все быстрее.

У нас есть специальное подразделение, которое занимается уничтожением ОТРК "Искандер" и пусковых установок комплексов С-300 и С-400,

– рассказал Криволап.

Именно с его работой и действиями других украинских подразделений я связываю ближайшие перспективы ослабления российских баллистических атак.

Конечно, Украине и в дальнейшем нужны ракеты для Patriot и развитие собственных систем противоракетной обороны. Но пока количество перехватчиков остается ограниченным, чрезвычайно важным является уничтожение техники, которая позволяет россиянам осуществлять пуски.

По моей оценке, украинские военные будут постепенно наращивать эти возможности. Недавние результаты уже показывают, что противник вынужден менять порядок применения своих ракетных комплексов из-за угрозы их уничтожения.

Криволап об атаках на энергетику: смотрите видео