В Кривом Роге люди массово делают окопы, чтобы дать отпор врагу: видеоподтверждение
Источник:NEXTA
Не только ВСУ, но и рядовые граждане делают все возможное, чтобы остановить агрессора на украинской земле. В Кривом Роге местные жители приступили к
То, как работают вместе жители, сняли сами криворожане. Они выложили видео в соцсети.
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Такого объединения раньше не было
Автор видео говорит, что никогда не видел такого объединения. Люди работают вместе: насыпают песок и грузят.
Слава Украине! Героям Слова!
– зовет жителей Кривого Рога мужчина, снимающий видео и ему громко отвечает целый хор голосов.
Отметим, ранее в Кривом Роге стремительно увеличилось количество бойцов территориальной обороны. Поэтому к населению обратились с просьбой помочь им продовольствием.
Смотрите видео из Кривого Рога / Видео NEXTA:
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