"Дочь пойдет в первый класс без папы": в Кривом Роге попрощались с волонтером, которого убила Россия

На днях Россия коварно ударила по предприятию в Кривом Роге, в результате чего погибли люди. Сейчас в городе попрощались с волонтером, которого убила вражеская ракета.

Так, в Кривом Роге провели в последний путь волонтера Дмитрия Пахолюка, которого убила российская ракета в момент атаки 8 июля. Без отца и мужа, к сожалению, осталась дочь и жена.

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В Кривом Роге попрощались с Дмитрием Пахолюком

Ранее Дмитрий Пахолюк служил в патрульной полиции, а в течение последних двух лет работал на Южном ГОКе. Мужчина постоянно сдавал кровь для раненых и помогал разбирать завалы после вражеских ударов.

В день своей смерти, 8 июля, во время вражеского массированного обстрела Дмитрий как раз находился на предприятии. По словам товарища, в момент взрыва он мог уйти, но остался, чтобы помогать людям.

Это был действительно светлый добрый человек, что самое главное и чего, возможно, многим не хватает – очень ответственный. В тот момент когда был взрыв, насколько я понимаю, он мог уйти, но остался помогать людям,

– рассказал он.

У погибшего мужчины осталась жена и маленькая дочь. Известно, что осенью для его ребенка должен прозвучать первый звонок, однако уже без отца. Его провели в последний путь в Свято-Пантелеймоновском храме.

"Он был очень хороший семьянин, у него есть хорошая жена, он очень любил свою семью. Веселый был такой, жизнерадостный, постоянно шутил… ну хороший был человек", – сказала соседка Наталья.

В Кривом Роге провели в последний путь Дмитрия Пахолюка / Фото "Свои. Кривой Рог"

Накануне стало известно о волонтере, бывшем правоохранителе Дмитрии Пахолюке. Он работал инженером Северного ГОКа группы "Метинвест".